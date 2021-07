L'Ordre des infirmières du Québec reconnaît le racisme systémique

L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) reconnaît « l'existence de racisme systémique » au sein du réseau de la santé et des services sociaux, « particulièrement à l'endroit des Premières Nations et des Inuit ». L'organisme a fait cette déclaration dans un communiqué de presse publié mercredi « afin de reconstruire une relation de confiance » après la mort de Joyce Echaquan.