La chasse bien gardée du marché immobilier de Wendake

Pascal Sioui, sa conjointe, Lucie Doyon, et leur fille, Nahima, s’estiment chanceux d’être tombés sur cette perle. Ils s’y sont installés le 2 mai 2021, mais cela faisait un an qu’ils cherchaient leur petit paradis.

Avant la pandémie, on a décidé de revenir ici, mais on ne savait pas quand. Mais j'ai aussi regardé en dehors de la réserve en attendant qu'il y ait quelque chose à l'intérieur qui soit disponible , explique M. Sioui qui travaille dans l’événementiel, comme sa conjointe.

Un mercredi, la famille est tombée sur une annonce sur Facebook. Le vendredi matin, le couple visitait la maison. L’après-midi, il faisait une offre d’achat.

Il y a peu de maisons qui se vendent à Wendake, donc on ne voulait pas non plus attendre LE coup de cœur. Cette maison est bien située, nous avons un grand terrain, deux étages et un sous-sol fini. Elle a du potentiel , détaille Mme Doyon.

Sans compter qu'une partie de la famille de Pascal Sioui est à moins de 5 minutes de marche.

La famille Sioui-Doyon se dit chanceuse d'être tombée sur une telle maison. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Enjoué, le couple offre même la visite. C’est vrai qu’elle est grande, cette maison située dans le haut Wendake. Et même s’il y a quelques travaux à faire, notamment dans la cuisine, et les luminaires à changer, le couple est très heureux et compte bien rester ici à long terme.

Et ce n'est pas la jeune Nahima qui dira le contraire. Toute fière, elle aime présenter sa chambre fraîchement repeinte en rose et mauve.

Quant au prix d’achat, le couple préfère rester discret : entre 325 000 et 375 000 $ .

Katrine Canapé-Picard, elle, n’a pas eu la même chance que les Sioui-Doyon. Cette infirmière de 37 ans, membre des Nations wendat et innue, souhaitait vraiment revenir dans la communauté où elle avait grandi jusqu’à ses 21 ans.

Au début, le côté communautaire ne m’intéressait pas vraiment, puis finalement, j’ai réalisé que ce serait bien pour ma fille d’y étudier, de découvrir sa culture , explique-t-elle, assise dans son salon, une main posée sur son ventre.

Katrine attend un deuxième enfant. Aucun des deux ne pourra aller à l’école de Wendake, ce service étant réservé uniquement aux résidents de la communauté.

Katrine a dû se résoudre à acheter une maison juste à côté de la communauté de Wendake, à Loretteville. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Si Katrine et sa famille ont finalement acheté une maison à 350 000 $, rénovations comprises, à Loretteville – à quelques mètres à peine de Wendake –, c’est parce que la maison dont elle rêvait à Wendake lui est passée sous le nez.

Elle était en vente à 325 000 $. On avait fait une offre à 340 000 $ sans oser aller plus haut. L’autre acheteur a proposé 350 000 $ , raconte l’infirmière.

En tout, Katrine et son conjoint ont fait six offres pour acheter une maison après en avoir visité entre 30 et 40, tant à Wendake qu’aux alentours.

Manon*, de son côté, a eu un véritable coup de cœur pour la maison qu’elle et son conjoint ont achetée en octobre dernier. Le couple avait trouvé deux maisons, mais c’est celle située sur la rue Chef Thomas-Martin qui a gagné leur cœur.

Ils ont même réussi à faire baisser le prix de vente affiché, qui est passé de 285 000 $ à 260 000 $.

La famille de Manon a eu un véritable coup de coeur pour cette maison située à Wendake. Photo : Radio-Canada/Courtoisie

Tous connaissent France Lelièvre. Elle est la courtière immobilière dont on ne peut se passer à Wendake : c’est avec elle qu’il faut traiter pour se trouver un toit ou vendre le sien, puisqu’elle est la seule qui s’occupe de ce marché particulier.

Cette Innue, qui est aussi membre de la Nation huronne-wendat, explique en connaître toutes les ficelles, elle qui vit à Wendake depuis 27 ans maintenant.

Il y a tellement de particularités que, si tu ne connais pas la Loi sur les Indiens, c’est plus difficile , assure-t-elle lorsqu’elle nous reçoit dans son bureau. Sur la table, des dizaines de prospectus publicitaires sur lesquels elle apparaît, tout sourire.

Mme Lelièvre rappelle que, dans la communauté, les maisons ne figurent pas dans les registres fonciers. Comment tu fais pour évaluer une maison, alors? , questionne-t-elle.

Pour y répondre, la courtière n’a pas chômé. À chaque vente, chaque achat, elle compile le tout dans un dossier qu’elle tient depuis plusieurs années et qui lui permet d’estimer un juste prix de la propriété en vente.

Je ne suis pas spécialiste, mais je donne une opinion sur la valeur marchande , dit-elle.

France Lelièvre est la seule courtière à Wendake. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

En tant qu’Autochtone, Mme Lelièvre assure également s’y connaître un peu mieux que ses collègues qui travaillent en terre plus connue. C’est un peu ma force : quand un acheteur ou vendeur autochtone vient me voir, il n’a pas à m’expliquer sa situation, car je la vis tous les jours et je connais Wendake , martèle Mme Lelièvre qui ne vend toutefois pas que dans la communauté.

Impossible, cependant, de savoir ce que représentent ses ventes dans la cité huronne-wendat dans son chiffre d’affaires global. Je ne souhaite pas le préciser , glisse-t-elle.

Selon Mme Lelièvre, ce sont surtout les maisons à étage qui sont très prisées. Et les acheteurs sont souvent des gens qui étaient partis vivre hors de la communauté et qui souhaitent y revenir.

Les demeures s'y vendent en deux semaines ou restent sur le marché jusqu'à huit mois.

Un marché calme

Contrairement aux grandes villes québécoises, notamment Montréal, le marché de Wendake est plutôt tranquille.

Au moment d’écrire ces lignes, seules deux maisons étaient à vendre sur Internet. L’une d’elles, par exemple, est affichée à 345 000 $. Elle compte deux chambres et deux salles de bain avec un sous-sol aménagé et un patio extérieur.

Cette maison située à Wendake est affichée à 345 000 $. Selon une courtière qui travaille à Montréal, une demeure similaire se vendrait au moins le double si elle se trouvait dans Rosemont. Photo : Capture d'écran - Royal Lepage

Une telle demeure se détaillerait entre 650 000 et 700 000 $ si elle était située dans les avenues du nord du quartier Rosemont, selon Marie-France Caouette, une courtière qui travaille à Montréal.

Marjolaine Picard, conseillère au crédit et aux terres au Conseil de la Nation huronne-wendat, estime que le prix de vente d’une maison à Wendake se situe entre 220 000 et 240 000 $.

France Lelièvre quant à elle, n’a pas souhaité s’exprimer sur le sujet, estimant que cela dépend de beaucoup de facteurs différents. Au fil de la discussion, elle a tout de même fini par lâcher : Normalement, ce serait moins cher qu'à Loretteville par exemple, mais ça dépend toujours de la demande et si le logement se situe dans le haut ou le bas Wendake .

Des règles spéciales

Mais ce qui caractérise surtout le marché de Wendake, ce sont les règles propres à la communauté qui l’encadrent.

N’importe qui ne peut pas y acheter une maison. Il faut être inscrit sur la liste de bande.

C'est le Conseil de la Nation huronne-wendat qui prête jusqu'à 220 000 $ à ceux qui souhaitent acheter une maison dans la communauté. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

L’acheteur doit être Huron-Wendat, sinon il ne pourra pas devenir prioritaire. Si un couple, dont l’un est membre de la communauté de Wendake et l’autre non, c’est le membre de la Nation qui va garder la maison. La personne non huronne ne perd pas son investissement toutefois. Cette loi que nous avons mise en place date du 1er juillet 2018 , précise Marjolaine Picard, conseillère au crédit et aux terres au Conseil de la Nation huronne-wendat.

Une fois qu’il y a une offre d’achat, et après avoir rempli un formulaire demandé par le Conseil de la Nation huronne-wendat, ce dernier calcule un ratio d’endettement.

Nous faisons la différence entre les clients qui paient de l’impôt et ceux qui n’en paient pas , précise Mme Picard.

France Lelièvre explique connaître très bien les spécificités du marché immobilier de Wendake. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Les trois couples qu’Espaces Autochtones a rencontrés sont tous composés d’un membre de la communauté huronne-wendat et d’un allochtone.

Le Conseil de la Nation huronne-wendat prête ensuite aux acheteurs jusqu’à 210 000 $ à un taux d’intérêt de 5,5 % pour une durée maximale de 25 ans. On ne renouvelle pas l’hypothèque tous les 5 ans , précise Mme Picard.

Si les acheteurs doivent passer par le Conseil de la Nation huronne-wendat pour obtenir un prêt immobilier, c’est parce qu’aucune banque canadienne ne peut faire ce genre de prêts aux Autochtones.

En effet, les biens qui sont situés sur les communautés sont insaisissables.

Wendake compte un peu plus de 2000 habitants. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

À Wendake, le taux d’intérêt n’a cessé de baisser ces dernières années. Avant, il était de 7,5 %, puis de 6,5 %.

Il s’agit d’une décision administrative et politique, dans un but d’aider les membres. Un taux d’intérêt à 7,5 % ne donnait pas accès facilement à la propriété. On a aussi un second prêteur chez qui les acheteurs peuvent chercher un prêt , précise encore Mme Picard qui fait référence à la Société d'épargne des Autochtones du Canada (SÉDAC).

Selon Katrine Canapé-Picard, même si elle bénéficie d’un taux d’intérêt à 1,8 % de la banque (son conjoint est allochtone et leur maison est hors communauté, ils ont donc pu contracter un prêt hypothécaire, NDLR), acheter une maison à Wendake leur aurait coûté moins cher à long terme.

À Wendake, il n’y a pas la taxe bienvenue [droit de mutation immobilière] ni les taxes municipales et scolaires. La seule taxe s’élève à 135 $ par an , insiste-t-elle.

Manon, qui travaille pour Emploi et Développement social Canada partage cette position, même si elle concède qu’au premier abord, le taux d’intérêt élevé proposé par le Conseil de la Nation huronne-wendat l’a un peu refroidie. Mais quand on regarde les autres avantages, on s’est dit qu’on faisait le bon choix , dit-elle.

Si sa famille et celle de Pascal et Lucie sont bien décidées à rester dans leur nouvelle maison, Katrine, elle, scrute déjà les occasions qui risquent de se présenter à Wendake. Même si elle est encore dans les cartons de celle qu'elle vient d'acheter.