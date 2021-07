Visée par une enquête, la nouvelle cheffe de l’APN s’engage à prévenir le harcèlement

J'ai été victime de harcèlement au travail et je sais ce que cela fait , a-t-elle déclaré en conférence de presse.

CBC a néanmoins pu consulter un rapport interne de l'APN sur des allégations de harcèlement et d'intimidation incriminant Mme Archibald.

Daté du 3 mai 2021, le rapport a été rédigé par une enquêtrice indépendante embauchée par l' APNAssemblée des Premières Nations dans le but d'examiner des plaintes informelles transmises par des employés.

L'enquêtrice Bryna Hatt s’est entretenue avec sept plaignants qui ont refusé de déposer plainte par crainte de représailles au travail, indique le rapport.

Questionnée sur le sujet, Mme Archibald a déclaré ne pas pouvoir commenter un rapport confidentiel . Elle ne s'est pas non plus engagée à procéder à un audit financier de l' APNAssemblée des Premières Nations , une mesure qu'elle avait pourtant réclamée en tant que cheffe régionale de l'Ontario.

La préoccupation la plus constante soulevée par les plaignants potentiels était leur conviction que l' APNAssemblée des Premières Nations ne pouvait pas les protéger des actions, commentaires ni comportements de représailles d'un chef régional (ou de n'importe lequel d'entre eux) ou les en empêcher , indique le rapport.

Quand Mme Archibald a été informée de l'enquête, elle a publié une lettre publique datée du 22 février 2021 dans laquelle elle disait continuer à être une cible de l'APN , parce qu’elle possède des documents illustrant des irrégularités financières au sein de l'assemblée.

L'environnement hostile à l'APN a eu un impact négatif sur ma capacité à me sentir en sécurité lorsque je travaillais au sein du Comité exécutif , confie-t-elle.

Ce qui s'est produit est un effort pour me discréditer, m'humilier, me faire honte et me déshumaniser.

Une citation de :RoseAnne Archibald, cheffe nationale de l'APN