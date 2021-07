Exploration minière sur des lieux sacrés : un combat juridique se profile en Ontario

Alors que l'industrie minière se développe dans le Nord-Ouest de l'Ontario, une Première Nation vivant sur le territoire du Traité 9 a demandé une injonction pour y arrêter l'exploration minière et protéger une zone sacrée située sur son territoire traditionnel.

Cette affaire pourrait, selon certains, faire jurisprudence au Canada en matière de protection des zones sacrées en établissant les droits inhérents et issus des traités passés avec les Premières Nations.

Celle de Ginoogaming considère comme son grenier, son église, son cœur, son cimetière le territoire de Wiisinin Zaahgi'igan, large d'environ 360 kilomètres carrés et situé à quelque 300 km au nord-est de Thunder Bay, selon les documents déposés par ses avocats.

Depuis des temps immémoriaux, les habitants de Ginoogaming y chassent, se rassemblent, organisent des cérémonies, enterrent leurs ancêtres et se soignent sur ce territoire désormais menacé par des activités d'exploration minière, a alerté Victor Chapais, conseiller et ancien chef de Ginoogaming.

Si quelqu'un vient et détruit Wiisinin Zaahgi'igan, ce ne sera plus jamais le même. Il y aura toujours des dommages – des dommages à la Terre Mère – et c'est ce genre de chose que nous essayons de protéger. Une citation de :Victor Chapais, conseiller et ancien chef de Ginoogaming

L'injonction, déposée auprès de la Cour supérieure de justice de l'Ontario, vise précisément à empêcher deux entreprises de mener des activités d'exploration minière à Wiisinin Zaahgi'igan. Les plaintes soutiennent que la province a manqué à son obligation constitutionnelle de consulter et d'accommoder les Premières Nations.

Cette demande d'injonction intervient alors que Ginoogaming est en négociation avec les gouvernements fédéral et provincial au sujet de la délimitation géographique de sa réserve, dans le cadre du processus des droits fonciers issus de traités (DFIT).

Personne ne nous a jamais rien dit

La province de l’Ontario – et au moins une entreprise citée dans l'injonction – ont déjà riposté, affirmant que c'est plutôt la Première Nation de Ginoogaming qui n'a pas participé de manière active aux processus de consultation, selon les observations transmises dans le dossier.

Depuis 40 ans que je suis ici, personne ne nous a jamais dit que l'endroit où nous travaillions sur nos concessions était une zone sacrée , a rétorqué Michael Malouf, président de Hardrock Extension Inc, l'une des entreprises nommées par la demande d'injonction de Ginoogaming.

Longlac est une des communautés qui forme la municipalité de Greenstone, dans le Nord-Ouest de l'Ontario. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

L'entreprise détient un permis d'exploration minière sur une propriété près de Greenstone, dont environ un tiers se trouve dans la zone sacrée de Wiisinin Zaahgi'igan, a déclaré M. Malouf lors d'une entrevue à CBC News.

Sept millions de dollars ont été investis dans l'exploration du terrain au cours de plusieurs décennies, lequel pourrait théoriquement contenir jusqu'à 64 millions d'onces d'or, espère M. Malouf. Il craint toutefois que la longueur des procédures judiciaires avec les Autochtones ne l’empêche d’en tirer profit avant la résolution de l’affaire.

Si l’injonction est accordée, ce sera un véritable préjudice pour l'exploration en Ontario, car il n'y aura pas de sécurité d'occupation. Le contrat que vous avez avec la Loi sur les mines de l'Ontario n'aura aucun poids. Une citation de :Michael Malouf, président de Hardrock Extension Inc

M. Malouf a reçu un permis d'exploration pour la zone en juin 2019, et ce n'est qu'après l'octroi du permis que la Première Nation Ginoogaming a soulevé des objections, selon les avocats de la Couronne.

La province avait déjà envoyé quatre lettres à la Première Nation de Ginoogaming pour l'informer de la demande de permis d'exploration minière, des lettres sans réponse, stipulent les documents juridiques.

Une affaire qui pourrait faire jurisprudence

La Première Nation a toutefois déclaré avoir informé le gouvernement de l'Ontario à plusieurs reprises de la nécessité de protéger Wiisinin Zaahgi'igan, depuis au moins 2015, et n'a appris l'existence du permis d'exploration impliquant la zone sacrée que lorsqu'il a déjà été accordé à Hardrock Extension en 2019.

Dans son argumentation, l’avocate de Ginoogaming, Kate Kempton, a insisté sur le fait que l'héritage des pensionnats et autres politiques coloniales visant à éradiquer les langues et les cultures autochtones a poussé les Premières Nations à cacher leurs connaissances et leurs pratiques traditionnelles.

Me Kempton reproche au gouvernement de l'Ontario d'avoir créé les conditions qui ont conduit à la demande d'injonction de Ginoogaming et à l'action en justice qui en a résulté.

Selon sa ligne de défense, les Premières Nations ont des droits inhérents, fondés sur leur occupation des terres bien avant l'arrivée des colons en Amérique du Nord, et des droits issus de traités, en vertu du Traité 9, de protéger les lieux de sépulture et les zones sacrées.

En accordant le permis, l'Ontario aurait violé l'honneur de la Couronne et son obligation constitutionnelle de consulter les Premières Nations, a-t-elle soutenu.

Ce serait le premier cas de ce genre au Canada. Une citation de :Kate Kempton, avocate de la Première Nation de Ginoogaming

Toutefois, Me Kempton a reconnu qu'il n'existait aucun précédent juridique établissant si les Premières Nations avaient le droit de protéger les zones sacrées et d'y effectuer des pratiques sacrées.

Des cas similaires, comme celui porté en la Cour suprême en 2017 au sujet d'une zone sacrée dans le territoire traditionnel du peuple Ktunaxa en Colombie-Britannique, se sont appuyés sur des arguments juridiques différents ou ont été plaidés en vertu de traités différents.

La demande d'injonction a été entendue plus tôt en juin. Une décision est attendue au cours des prochaines semaines.

