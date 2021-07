Deux solitudes autochtones à l’Assemblée des Premières Nations

Alors que le Canada est secoué par la découverte de centaines de restes d’enfants autochtones sur les sites des pensionnats, les Premières Nations sont appelées dans quelques jours à choisir le nouveau chef de l’Assemblée des Premières Nations (APN). Parmi les sept aspirants à la chefferie, Cathy Martin de la Nation Mi’kmaw, la seule et unique candidate pour incarner le visage des communautés du Québec et l’est du pays.

Le chef national Perry Bellegarde, originaire de la Saskatchewan, a déjà annoncé qu'il ne sollicitera pas un troisième mandat. Environ 630 chefs de bande vont devoir élire de façon virtuelle le 7 juillet prochain le représentant officiel des nations autochtones sur la scène fédérale.

En entrevue, la candidate Cathy Martin, membre élue du conseil du gouvernement de Listuguj en Gaspésie, admet qu’une seule personne originaire de l'est du pays dans la course, c’est trop peu. Selon elle, cela peut s’expliquer par le nombre beaucoup moins important d’Autochtones sur cette partie du territoire.

Il reste que Mme Martin, qui ne veut pas focaliser sa candidature ni son programme sur une région ou une nation en particulier, espère que ses propositions feront mouche à travers tout le pays. Ma plateforme de campagne s’adresse aux 634 Premières Nations du Canada , indique-t-elle

Cathy Martin est membre du conseil de bande de Listuguj. Elle a été élue pour un 4e mandat en novembre 2020. Photo : Fournie par / Cathy Martin

Des divergences d'intérêts chez les Premières Nations, il peut y en avoir au sein même d'une province, précise la candidate. Pas besoin pour ça de regarder au-delà de la rivière des Outaouais. On peut trouver deux communautés éloignées entre elles de quelques kilomètres qui ne partagent pas la même langue, la même culture et la même histoire.

Mme Martin préfère jouer la carte du rassemblement afin de mieux fédérer les populations de l'Est et de l'Ouest. Et puis, si l’on se compare avec l’Ouest, les Autochtones du Québec et des provinces de l’Atlantique ne sont de toute façon pas assez nombreux pour faire le poids , ajoute-t-elle.

Besoin d'une meilleure représentation

Bien qu’il partage les grandes lignes du programme proposé par la candidate Cathy Martin, le chef de la communauté naskapie de Kawawachikamach, Noah Swappie, indique qu'il est important de prendre en compte les besoins des Premières Nations du Québec dont les difficultés ne sont pas assez prises au sérieux par les communautés de l'Ouest, juge-t-il.

Dans les Prairies, les Premières Nations ont souvent plus de moyens que nous , lâche-t-il au bout du fil. J’espère que le prochain chef national fera en sorte de combler les fractures économiques qui nous séparent .

À ce titre, il reproche au chef sortant Perry Bellegarde d’avoir joué la carte régionale en privilégiant les communautés de l’Ouest, en particulier durant son deuxième mandat. Il s’est davantage concentré sur les demandes des nations de son coin , dit-il.

C’est une bonne chose que l’on change de chef bientôt, car on a vraiment besoin d’une meilleure représentation égalitaire. Une citation de :Noah Swappie, chef de la communauté naskapie de Kawawachikamach

Aux dires de Noah Swappie, les populations du Québec et celles de l’Atlantique vivent des réalités spécifiques qui doivent être reconnues par l’ensemble des membres de l’ APNAssemblée des Premières Nations . Il donne en exemple la hausse des prix des denrées de base qui appauvrit sa communauté. Nos problèmes liés au coût de la vie trouvent peu d’échos chez les chefs des provinces de l’Ouest , regrette-t-il.

Même son de cloche chez Paul-Émile Ottawa, chef du Conseil des Atikamekw de Manawan qui dénonce un vent de mépris venu des Prairies. Selon lui, il est toujours difficile pour sa communauté de se faire entendre lors des assemblées annuelles des chefs de l’ APNAssemblée des Premières Nations . Pour avoir été à plusieurs de ces rencontres, je peux vous dire qu’à chaque fois qu’on aborde des questions ou des préoccupations qui émanent du Québec, elles ne sont souvent pas considérées comme des priorités.

Le chef du Conseil des Atikamekw de Manawan, Paul-Émile Ottawa, estime que les Autochtones du Québec ne sont pas suffisamment écoutés par les communautés de l’Ouest à l’Assemblée des Premières Nations. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

La langue peut également être un frein aux revendications des peuples autochtones du Québec à l’ APNAssemblée des Premières Nations , révèle le chef de Manawan. L’anglais demeure majoritaire au sein des réunions et des congrès de l’organisation basée à Ottawa.

Si l’on en croit Paul-Émile Ottawa, même si des services de traduction en simultané sont disponibles, ils sont peu ou pas utilisés par les chefs anglophones de l’Ouest quand un représentant autochtone vient à prendre la parole en français. Je trouve cela déplorable , s'insurge-t-il. Ils ne prennent même pas la peine de mettre les écouteurs pour entendre ce que l’on a à dire.

Il faut que ça change! Les Premières Nations du Québec méritent d’être reconnues à leur juste valeur. Une citation de :Paul-Émile Ottawa, chef du Conseil des Atikamekw de Manawan

Le pouvoir du nombre se fait généralement au désavantage du Québec, note le chef de Manawan. D’accord, il y a bien eu Matthew Coon Come, Cri né à Mistissini au Québec et chef national de l’ APNAssemblée des Premières Nations de 2000 à 2003, mais depuis son mandat qui s’est terminé en queue de poisson, le désert, dit-il. De toute façon, c’est toujours très rare pour un candidat de chez nous ou des Maritimes de se faire élire.

Rappelons que le chef national de l'Assemblée des Premières Nations est élu par les chefs des quelque 630 bandes du pays avec comme principe une nation, un vote . Bien qu’il faille une majorité de 60 % des votes pour qu’un candidat remporte la mise, les bandes plus grandes ont autant de poids dans l'élection que les bandes plus petites.

Si le Québec et les Maritimes recensent un peu plus de 80 bandes représentées à l' APNAssemblée des Premières Nations , les cinq provinces de l'Ouest en dénombrent plusieurs centaines. Rien qu'une alliance entre les chefs de la Colombie-Britannique et de l'Alberta peut décider de l'issue d'une élection.

Pour remporter les élections au poste de chef national de l'Assemblée des Premières Nations, le candidat doit atteindre 60 % des voix. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

Un certain nombre de représentants autochtones ont déjà critiqué ce système électoral, qu'ils considèrent comme inéquitable. À l’instar du chef de Manawan, plusieurs pensent que les élections ne reflètent pas les voix de toutes les Nations au Canada, et ce, au détriment de l'Est. La réforme du mode de scrutin, maintes fois mise sur la table, divise encore les communautés. La majorité des votes sont accaparés par les gens de l’Ouest , lance, résigné, Paul-Émile Ottawa.

Konrad Sioui, ancien grand chef de la nation huronne-wendat du Québec, a été le premier Autochtone québécois à vouloir briguer le leadership de l’organisation en 1994. Il confirme que des ententes régionales peuvent se produire dans l’Ouest pour s’assurer qu’un candidat local soit élu.

C’est une mathématique qui peut créer des disparités entre les provinces de l'Ouest et de l'Est, mais il ne faut pas oublier que les élections à l’ APNAssemblée des Premières Nations se jouent principalement sur le maintien et le respect des droits garantis par les traités , croit l'ancien grand chef.

Il raconte d’ailleurs que la nation huronne-wendat est plus encline à appuyer les candidats qui connaissent et s'intéressent à la question des traités. Ces candidats sont souvent originaires des Prairies , constate-t-il.

En 2018, Perry Bellegarde est réélu chef national de l'Assemblée des Premières Nations. Il a remporté 328 des 522 des votes lors du second tour du scrutin. Photo : La Presse canadienne / Ben Nelms

L'enjeu des traités, très présent pour les communautés de l'ouest du Canada, s’est d’ailleurs illustré durant la course de 2014 entre Ghislain Picard, chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL), et Perry Bellegarde, alors grand chef de la Fédération des nations indiennes de la Saskatchewan.

Konrad Sioui se souvient que l’Ouest s’était en majorité rangé derrière Bellegarde, lui assurant une victoire facile. Presque toutes les communautés de l’Ontario, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta ont naturellement soutenu Perry Bellegarde, car elles savaient qu’en votant pour lui, il allait les défendre sur la question des droits liés aux traités.

Pour la cheffe de la Nation Anishnabe de Lac Simon, Adrienne Jérôme, l’ APNAssemblée des Premières Nations a néanmoins fait beaucoup d’efforts ces dernières années pour écouter les revendications et les besoins des communautés, notamment celles du Québec. Elle signale que Ghislain Picard siège au conseil de l’organisation.

C’est vrai qu’avant, l’Ouest tirait la couverte de son bord et que le Québec recevait les petits morceaux, mais on voit moins cela aujourd’hui , assure-t-elle.

Lors des assemblées, la cheffe avoue toutefois qu’il faut parfois crier plus fort que les autres pour se faire entendre, mais la solitude entre les nations de l'Est et celles de l'Ouest est de moins en moins une réalité, pense-t-elle. Je crois en revanche qu’il est venu le temps d’élire une première femme cheffe nationale de l’ APNAssemblée des Premières Nations , conclut-elle.