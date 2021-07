Policiers et Autochtones, à la rencontre des invisibles et oubliés de Montréal

Ils sont dans la rue depuis parfois des dizaines d'années, livrés à eux-mêmes et démunis. Si plus personne en ville ne remarque ces Autochtones aux vies brisées, ce n’est pas le cas de certains policiers payés pour les aider. En équipe avec des membres de la communauté, ils sillonnent les rues de Montréal à leur rencontre. Virée avec cette patrouille inusitée qui frappe dans le mille.

Wayne, tout le monde en ville le connaît. Avec sa belle tresse noire, sa carrure imposante et son sac à dos flanqué du logo du Centre d’amitié autochtone de Montréal (CAAM), cet Anichinabé arpente les rues du centre-ville avec deux policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Hey guys! , lancent un Autochtone et sa bande, installés sur le trottoir, juste en face du CAAMCentre d’amitié autochtone de Montréal . L’échange est bref. En anglais, parfois en français. En ce lundi matin, veille de la rencontre entre le Lightning et le Canadien, la discussion se termine avec un franc Go habs go! .

Wayne Robinson est un Anichinabé de l'Ontario. Il vit à Montréal depuis plusieurs années et travaille au Centre d'amitié autochtone. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Wayne Robinson est le chef de l’équipe de patrouille mixte Ka’wahse qui travaille en collaboration avec le SPVMService de police de la Ville de Montréal . Lui, il est un employé du CAAMCentre d’amitié autochtone de Montréal .

Depuis 2014, le corps de police tente de créer des liens avec la communauté autochtone urbaine. D’abord dans le métro et désormais dans plusieurs arrondissements de l’île. Il s'est associé au CAAMCentre d’amitié autochtone de Montréal .

Au printemps 2021, l'organisme a doublé ses effectifs au sein de ces patrouilles conjointes, notamment grâce à un financement de 300 000 $ du Secrétariat aux affaires autochtones.

Deux équipes se partagent la tâche, par tranche de deux heures, et ce, quatre jours par semaine. On espère qu’à l’automne, on pourra aussi en faire les vendredis , dit Carlo DeAngelis qui est l’agent de liaison autochtone du SPVMService de police de la Ville de Montréal .

Parcours bien rodé

Avec la chaleur assommante, Wayne Robinson et les agents Carlo DeAngelis et Lisa-Marie Bridgs s’assurent avant tout que les Autochtones itinérants ne manquent pas d’eau. Leur trajet est planifié d’avance. Ils savent ou se trouvent les itinérants. Ils sont aussi accompagnés de Pamela.

Pamela a exceptionnellement accompagné la patrouille mixte. Elle est un atout indispensable puisqu'elle parle anglais, français, cri et inuktitut. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Cette petite madame frêle parle anglais, un peu français, mais aussi cri et inuktitut. Une denrée rare et surtout indispensable lorsqu’il s’agit d’échanger avec des Autochtones qui parfois ne parlent que leur langue traditionnelle.

J’aime les aider. Avant, je faisais des traductions au palais de justice, mais je n’aimais pas ça. En tant que femme, j’avais du mal à traiter avec des hommes violents qui battaient leur femme , confie cette Crie originaire de Chisasibi.

Sur leur route, le quatuor croise Mike. Il s’est cassé la cheville trois fois. Accablé par la chaleur, assis à l’ombre, il expose un pied enflé qui a du mal à rentrer dans sa chaussure.

Mike s'est cassé la cheville trois fois. La patrouille lui conseille de se diriger vers un refuge non loin de là, pour qu'il trouve de l'aide. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

L’agent DeAngelis lui rappelle que le refuge d’urgence Projet autochtone du Québec n’est pas loin. Il peut y trouver de l’aide et de l’eau. Notre rôle, c’est de leur indiquer les endroits ressources où ils peuvent aller. De l’autre côté, on apprend beaucoup sur leur culture à leur contact , précise l’agent.

Une confiance installée

Place de la Paix, juste derrière la Société des arts technologiques, deux hommes écoutent de la musique. Ho! c’est Carlo! , dit Dany, tout sourire, en levant les bras.

Depuis le temps que l’équipe circule en ville, beaucoup d’itinérants semblent les connaître. Parfois, ils n’ont besoin de rien. Juste d’un peu de jasette. Ça parle politique municipale. Canicule. Du small talk qui peut égayer une journée pour ces gens, souvent ignorés.

Dany et Gregory connaissent bien l'équipe de patrouille mixte. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

À ses côtés, Gregory, originaire de l’île de Baffin, mais à Montréal depuis l'âge de deux ans, est plus silencieux. Il explique que cela fait trois mois qu’il ne boit plus. Sur son chandail, il a broché un petit t-shirt orange, pour souligner la mémoire des enfants morts dans les pensionnats.

Ces deux derniers événements [les découvertes de Kamloops et Marieval, NDLR], font ressurgir des traumatismes pour certains. C’est pour ça qu’il y en a qui boivent , raconte Wayne.

Dany apprécie que Wayne accompagne les policiers. Comme pour beaucoup, sa présence rassure. Certains policiers parlent en mettant des tickets. Lui, dit-il en levant le menton vers l’agent DeAngelis, ça va. Clin d'œil.

Cet homme vagabondait entre les voitures de la rue Sherbrooke avant d'ôter ses vêtements. Assez facilement, la patrouille a réussi à le calmer et lui a offert un masque, avant de lui conseiller de se diriger vers le refuge Open Door pour récupérer de nouveaux vêtements. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

L’équipe salue les deux hommes et reprend son chemin jusqu’au croisement des rues Sherbrooke et Saint-Urbain. Un Autochtone dans un état second traverse la route sans faire attention aux voitures. Ses deux acolytes, restés sur le bord du trottoir, lui crient de revenir auprès d’eux. Le dialogue se crée assez facilement avec la patrouille.

L’homme et la femme connaissent Wayne. Mais pas les deux agents de police qui restent alors en retrait.

Wayne a souvent des chaussettes et des dessous dans son sac à dos, pour en donner aux itinérants. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Avez-vous des masques? , demande Wayne à la femme assise, le dos voûté, les yeux fatigués. À côté d’elle, un petit pot de vernis à ongles.

Et toi, tu veux une nouvelle paire de bas? , demande-t-il à l’homme à ses côtés, qui dévoile un pied blessé.

Dans son gros sac à dos, Wayne a des masques, des chaussettes, des sous-vêtements, des kits d’injection propres, ou encore du liquide hydroalcoolique.

Les deux agents qui accompagnent Wayne ne sont pas là pour distribuer des contraventions. Ils choisissent plutôt l'ouverture et le dialogue. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Lorsqu’on lui demande s’il avait de l’appréhension, s’il était sceptique concernant cette patrouille mixte, Wayne répond avec franchise : Comme tout Autochtone, on est toujours un peu sceptique oui, surtout quand on connaît les relations entre les communautés et la police. Mais j’ai décidé de leur donner une chance, ça nous a finalement permis d’échanger avec les policiers, c’est une belle opportunité , dit-il.

L’équipe passe à côté d’une femme qui semble endormie, dans une embrasure de porte. Le propriétaire du bâtiment est sur le perron. Lorsqu’il voit les policiers, il leur indique que, justement, il allait les appeler.

Cette femme n'a pas été capable de se lever durant de longues minutes, et ce, malgré les efforts entrepris par Wayne et Pamela. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Pamela se penche vers la femme. Elle la reconnaît. Shirley! Shirley! , tente-t-elle pour la réveiller en lui secouant le bras.

Derrière, les deux policiers observent. Ils sont prêts à appeler une ambulance. Mais d’un coup, la femme bondit et hurle. Impossible de créer le dialogue. Finalement, elle s’éloigne en titubant.

C’est au croisement de la rue Milton et de l'avenue du Parc que l'atmosphère s’échauffe. Une querelle semble avoir éclaté entre deux femmes au sujet d’un téléphone. Wayne et Pamela s’improvisent médiateurs. Le climat est tendu.

L'équipe a dû intervenir dans une querelle qui opposait deux femmes. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Pamela n’a pas peur de la confrontation, elle qui est pourtant si petite et menue. Mais en face, des gestes d’énervement se font de plus en plus hostiles. Certains membres du groupe empiètent sur la route. Les policiers se font aussi prendre à partie. On leur crie dessus. Ils mettent gants et lunettes. Gardent leur calme. Difficile de trouver une quelconque solution à la situation.

L’équipe aura finalement réussi à apaiser un peu les esprits. Le téléphone a retrouvé les mains de sa propriétaire, mais impossible de repartir avec un vrai sentiment de tâche accomplie.

Ces hommes et ces femmes restent dans la rue, brisés par la vie.