Google rend hommage à Mary Two-Axe Earley, défenseure des droits des femmes autochtones

C’est sans doute l’une des raisons qui ont poussé Google à la représenter sur la page de son moteur de recherche. L’entreprise américaine change régulièrement son logo pour célébrer un événement ou une personnalité le temps d’une journée. Il peut s’agir d’une fête, d’un anniversaire ou une façon de mettre en lumière la vie d’un artiste, d’un pionnier ou d’un scientifique célèbre.

Mary est une figure tellement importante de l'histoire du Canada , a déclaré Courtney Montour, une cinéaste mohawk (Kanien'kehá:ka) de Kahnawake, au sud de Montréal. Il est temps que son histoire devienne plus connue.

Son plaidoyer a conduit à des modifications de la Loi sur les Indiens

Mary Two-Axe Earley a été membre fondatrice de l'association Femmes autochtones du Québec. Elle a également contribué à la création de l'organisation Equal Rights for Indian Women. Elle a passé une grande partie de sa vie à lutter contre la discrimination dans le cadre de la Loi sur les Indiens.

Le 28 juin marque le 36e anniversaire de la sanction royale accordée au projet de loi C-31. Son adoption en 1985 modifiait la Loi sur les Indiens afin de permettre un processus de réintégration pour des milliers de femmes issues des Premières Nations, dont la militante Two-Axe Earley, en raison d'une discrimination fondée sur le sexe.

Avant 1985, les femmes autochtones qui épousaient un homme sans statut perdaient leur statut, ainsi que leurs enfants. Le statut d'Indien se transmettait presque exclusivement par les hommes.

Le 17 octobre 1979, Mary Two-Axe Early reçoit le Prix du Gouverneur général reconnaissant sa contribution à faire progresser la cause de l’égalité des femmes et des filles au Canada. Photo : Bibliothèque et Archives Canada

La militante est décédée en 1996 à l'âge de 84 ans. La cinéaste Montour a écrit et réalisé le documentaire Mary Two-Axe Earley : I Am Indian Again, le premier film à documenter sa vie et son héritage. L’œuvre a récemment été présentée en avant-première au dernier festival Hot Docs.

Les deux femmes sont originaires de la même communauté, tout comme l'artiste Star Horn qui a imaginé le logo comprenant le portrait de la militante entourée de symboles et d’images tirés de la culture Kanien'kehá:ka.

Les rapides représentent le territoire de Kahnawake, il y a de l'écorce de bouleau, du perlage floral, des dômes de ciel comme un clin d'œil à l'histoire de la création, et un rappel des nombreuses femmes que Mary Two-Axe Earley a influencées à travers le Canada.

Je voulais que sa famille en soit fière , a raconté l’artiste Star Horn. Je voulais qu'ils sachent à quel point elle est importante, ce qu'elle représente pour tout le monde. Je voulais que les gens connaissent son impact.

Google a jusqu’ici présenté plus de 4000 logos pour ses pages d'accueil dans le monde entier. En plus d'essayer de surprendre et d'enchanter les Canadiens, nous essayons de l'utiliser comme une occasion d’entamer une conversation ou bien pour faire connaitre une personnalité que les gens ne connaissent peut-être pas , a déclaré Alexandra Klein, porte-parole de Google Canada.

Selon plusieurs militantes et militants des droits des femmes autochtones, les combats menés par Mary Two-Axe Earley se poursuivent toujours.

L'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées a appelé à éliminer la discrimination fondée sur le sexe inscrite dans la Loi sur les Indiens et l'a reconnue comme l'une des causes profondes de la violence auxquelles les femmes autochtones sont confrontées au Canada.