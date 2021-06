Des chefs autochtones au front pour réclamer la démission de Carolyn Bennett

L’Assemblée des chefs du Manitoba emboîte le pas à l’Union des chefs autochtones de la Colombie-Britannique et réclame aussi la démission de la ministre fédérale des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, montrée du doigt pour avoir envoyé un « message raciste et dégradant » à la députée autochtone Jody Wilson-Raybould.

Mme Bennett s’est rapidement retrouvée sous le feu des critiques quand l'ancienne ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, a dévoilé publiquement sur Twitter un message privé qu'elle lui a envoyé.

Dans son message, Carolyn Bennett laissait entendre que les prises de position politiques de Jody Wilson-Raybould à l'approche d'une éventuelle élection relevaient d'une récupération des enjeux autochtones à ses propres fins, afin d'obtenir une pension.

Depuis, Jody Wilson-Raybould, membre de la nation We Wai Kai et première Autochtone à devenir ministre de la Justice (2015-2019), a reçu des excuses de la part de la ministre des Relations Couronne-Autochtones.

Je pense qu'elle devrait trouver d'autres choses à faire , a suggéré vertement Arlen Dumas, grand chef de l'Assemblée des chefs du Manitoba, lors de son intervention à l'émission Power & Politics de CBC.

Ces commentaires sont très incendiaires. En ce moment, nous découvrons des fosses communes non identifiées dans tout le pays. C'est sur cela que notre ministre devrait se concentrer. Une citation de :Arlen Dumas, grand chef de l'Assemblée des chefs du Manitoba

Interrogé au sujet de Mme Bennett, le premier ministre Justin Trudeau a qualifié son message de blessant et d’inapproprié tout en réitérant sa confiance envers la ministre.

Je sais combien elle a travaillé et continue de travailler dur sur cet important dossier , a-t-il soutenu. Je connais son cœur. Je connais les efforts qu'elle a déployés pendant des années sur ce dossier. Et nous comprenons tous les deux qu'il lui reste encore plus de travail à accomplir. Et je sais que nous le ferons ensemble.

Pression croissante

L'Union des chefs autochtones de la Colombie-Britannique (UBCIC) a également appelé Carolyn Bennett à démissionner. Dans une lettre ouverte, UBCICUnion des chefs autochtones de la Colombie-Britannique se dit profondément troublée et dégoûtée par l'extrême insensibilité, la méchanceté et l'ignorance dont elle accuse Mme Bennett.

Il ne s'agit pas d'une simple erreur de jugement, mais d'une preuve concrète du racisme, de la misogynie et de la méchanceté dont vous faites preuve. Une citation de :Lettre ouverte de l'UBCIC

Charlie Angus, porte-parole du Nouveau Parti démocratique (NPD) pour la jeunesse autochtone, a également appuyé le renvoi de Mme Bennett, vendredi.

Le jour où les Canadiens étaient aux prises avec la découverte de centaines de corps supplémentaires dans des tombes non marquées, la ministre a porté un coup bas et désobligeant à une leader autochtone qui pleure ces vies perdues , a commenté M. Angus dans un communiqué, faisant référence à la découverte de nouvelles sépultures d'enfants autochtones.

La veille du commentaire de Mme Bennett, la Première Nation de Cowessess, en Saskatchewan, révélait avoir découvert des centaines de tombes non marquées lors d’une fouille sur le site du pensionnat pour Autochtones de Marieval.

Avec les informations de la Presse Canadienne et de CBC