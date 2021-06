Le chroniqueur Luc Lavoie blâmé par le Conseil de presse pour discrimination

Le chroniqueur avait tenu ces propos sur les ondes de 98,5 FM, à l’émission Drainville PM, le 17 février 2020.

Alors qu’il discute de la situation avec l’animateur Bernard Drainville, le chroniqueur Luc Lavoie suggère une intervention du Canadien Pacifique et du Canadien National, qui possèdent tous les deux leur propre police entraînée et armée, pour mettre fin au blocus ferroviaire , indique le document du Conseil de presse.

Des manifestants en soutien aux chefs héréditaires des Wet'suwet'en défilent au centre-ville de Vancouver, en Colombie-Britannique, le mercredi 12 février 2020. Photo : ben nelms/cbc / Ben Nelms

Moins de dix jours plus tard, l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador a déposé une plainte auprès du Conseil de presse. Le 98,5 FM avait alors indiqué qu’en voulant dénoncer le laxisme des autorités, Luc Lavoie s’est emporté et a tenu des propos maladroits pour exprimer son point de vue .

Le Conseil de presse a retenu le grief de discrimination concernant l’incitation à la violence à la majorité (cinq voix contre une). Toutefois, il a rejeté à l’unanimité le grief de discrimination concernant l’attisement de haine et de mépris.

Lorsqu'une plainte est retenue, l'entreprise de presse visée par la décision a l'obligation morale de la publier ou de la diffuser.