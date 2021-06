Prêter serment de citoyenneté et reconnaître désormais les droits autochtones

Désormais, tout nouveau citoyen canadien, qui lit son serment de citoyenneté, va reconnaître officiellement les Premières Nations, les Inuit et les Métis et leurs droits. Après deux tentatives, la loi modifiant le serment de citoyenneté est enfin passée et a reçu la sanction royale.

Le serment de citoyenneté du Canada est un engagement envers ce pays - et cela comprend le projet national de réconciliation , a déclaré dans un communiqué le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Marco Mendicino.

Avec cette nouvelle loi, le gouvernement Trudeau répond à une recommandation de la Commission de vérité et réconciliation du Canada.

L’appel à l’action no 94 du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation (CVR) précisait que le serment de citoyenneté du Canada doit inclure une promesse solennelle de respecter les droits autochtones et les droits découlant des traités .

Ce nouveau serment de citoyenneté aidera les nouveaux Canadiens à mieux comprendre le rôle des peuples autochtones, l’impact continu du colonialisme et des pensionnats, et notre obligation commune de respecter les traités , a poursuivi le ministre Marco Mendicino.

Ottawa estime, par ce geste, faire un nouveau pas vers la réconciliation, bien que la ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, reconnaisse qu’il reste beaucoup de travail à faire . Elle s’engage à poursuivre ce travail essentiel en partenariat avec les peuples autochtones .

Dans son communiqué, le gouvernement fédéral a reconnu aussi que l’annonce survenait à un moment difficile pour beaucoup , en faisant référence à la récente découverte des restes de 215 enfants près du pensionnat pour Autochtones de Kamloops. Il invite ceux qui ont besoin de soutien à aller chercher de l’aide.

Nos efforts pour honorer les victimes et les familles peuvent constituer un rappel malvenu pour ceux qui ont souffert des difficultés dues à des générations de politiques gouvernementales néfastes pour les peuples autochtones , peut-on lire dans le communiqué, qui rappelle toutefois l’importance des travaux de la CRV et de donner suite aux appels à l’action.

Nouveau serment de citoyenneté du Canada Je jure (ou j'affirme solennellement) que je serai fidèle et porterai sincère allégeance à Sa Majesté la reine Elizabeth Deux, Reine du Canada, à ses héritiers et à ses successeurs, que j'observerai fidèlement les lois du Canada, y compris la Constitution, qui reconnaît et confirme les droits ancestraux et issus de traités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, et que je remplirai loyalement mes obligations de citoyen canadien.

Le gouvernement de Justin Trudeau va aussi mettre à jour Découvrir le Canada, l’ouvrage utilisé annuellement par des centaines de milliers d’immigrants afin de se préparer pour leur examen de citoyenneté. Toutes les questions sont issues de ce document de référence.

Ce changement répond à une autre recommandation de la CRV qui souhaitait que l’ouvrage reflète plus la diversité des peuples autochtones du Canada. On y fera aussi davantage référence aux pensionnats et aux séquelles intergénérationnelles avec des portraits de plusieurs survivants, dont le sénateur à la retraite Murray Sinclair.