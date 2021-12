Le parcours d’un adolescent de Kahnawake vers son affirmation identitaire

Tous les membres de la famille de l'adolescent de Kahnawake portent un nom en Kanien'kéha, la langue mohawk.

Nos noms sont très importants dans notre culture , soutient celui dont le prénom signifie celui qui parle doucement . Je ne voulais pas m'en débarrasser et me nommer autre chose.

Rowennakon Doxtater s'est d'abord confié à sa mère Kahente Horn-Miller et lui a expliqué que c'est en s'identifiant en tant qu'homme qu'il se sentait le mieux.

Pour Mme Horn-Miller, il était important d'exprimer son amour et son soutien à son fils.

« C'est le mois de la fierté. J'ai profité de l'occasion pour faire savoir à tout le monde à quel point je suis fier de lui et qu'il est si jeune et qu'il peut être soutenu pour s'exprimer comme il le sent. »