Coup d'envoi à Québec pour KWE! À la rencontre des peuples autochtones

Pendant 17 jours, l'événement invite les gens à plonger dans l’univers autochtone grâce à une exposition unique en son genre, créée de toutes pièces pour s’adapter aux mesures sanitaires. Les visiteurs qui se rendront à la place Jean-Béliveau à Québec pourront découvrir chacune des nations grâce à des panneaux et à une carte géographique géante, et pourront en apprendre davantage sur les différents territoires des communautés.

Depuis 2017, ce sont des milliers de personnes qui ont pu rencontrer et connecter avec les peuples autochtones au Québec à l’occasion de cet événement. Une citation de :Rémy Vincent, Grand Chef de la Nation huronne-wendat

En raison des normes sanitaires, une partie de la programmation sera offerte en mode virtuel cette année. Tournées à Wendake, des démonstrations de savoir-faire sous forme de capsules vidéo seront notamment publiées sur les réseaux sociaux et le site web de KWE!.

Les internautes qui seront présents pourront en apprendre sur une multitude de sujets dont la préparation du lièvre ou la fabrication de mocassin avec une femme de la nation Anishnabe.

«Kwe, cela veut dire bonjour dans plusieurs langues autochtones», Dr Stanley Vollant. Photo : Radio-Canada / Raymond Routhier

Les 19 et 20 juin, en collaboration avec Tourisme Autochtone Québec, un rendez-vous gourmand alliant découverte, rencontre et partage sera installé au Grand marché de Québec. Les visiteurs y trouveront trois kiosques thématiques sur la chasse, la pêche et la cueillette, dont l’offre culinaire sera orchestrée par un chef local et un intervenant des peuples autochtones.

Des spectacles virtuels seront également diffusés le 21 juin dans le cadre de la Journée nationale des peuples autochtones. Au menu pour les festivaliers? Chants de gorge, prestation des rappeurs Samian et Q052 et concert en direct de Scott-Pen Picard et Émile Bilodeau.

Favoriser la rencontre

Québec a confirmé jeudi l’attribution d’une aide financière gouvernementale de 388 500 $ pour soutenir l’événement KWE! À la rencontre des peuples autochtones, dont 100 000 $ proviennent du Fonds d’initiatives autochtones.

La vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique était présente au coup d'envoi du festival à Québec. Photo : Radio-Canada / Raymond Routhier

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, en a profité pour inviter les Québécois à se présenter au festival en grand nombre.

Cet événement est une porte d’entrée de la culture vivante des nations autochtones présentes au Québec. J’invite les visiteurs du Québec à venir découvrir la gastronomie, les langues, l’art et tous les autres trésors que les nations autochtones ont à partager. Une citation de :Caroline Proulx, ministre du Tourisme

Pour Ghislain Picard, le Chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador et président de KWE!, c’est grâce à des événements et des activités comme KWE! que nous pouvons avancer dans un cheminement collectif de compréhension et de rapprochement .

Le Dr Stanley Vollant, qui est porte-parole de KWE! depuis la première édition en 2017, invite également les gens à participer à l’événement qui se prendra fin le 4 juillet prochain.