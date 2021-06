Alexis Wawanoloath, l’avocat qui veut œuvrer à la décolonisation du droit

Alexis Wawanoloath a prêté serment mercredi pour officiellement accéder au titre d’avocat. Il rejoint le cabinet Neashish et Champoux, où il a effectué son stage.

Mon patron m’a dit que mon militantisme amène une certaine énergie et une certaine perspective dans les dossiers. Et mon cabinet est bien au fait qu’il embauche un militant , précise Alexis Wawanoloath en entrevue.

Fils de l’artiste multidisciplinaire Christine Sioui Wawanoloath, l’homme de 39 ans possède une feuille de route bien garnie en engagement communautaire.

Avant de devenir, en 2007, le premier Autochtone à siéger à l’Assemblée nationale du Québec depuis l’obtention du droit de vote par les Premières Nations en 1969, il a notamment été élu président du Conseil des jeunes autochtones de l’Association nationale des centres d’amitié.

Mais la politique n’est jamais quelque chose d’assuré , philosophe aujourd’hui celui qui a été défait un an après son entrée en poste à la circonscription d’Abitibi-Est. Peu importe la somme de ton travail, tu peux perdre ton poste suite à des choses hors de notre contrôle.

En droit, personne ne va pouvoir m’enlever mon baccalauréat ni mon barreau. C’est la somme de mon travail et cela va me permettre d’avoir plus d’outils pour œuvrer à la décolonisation de la société.

Une citation de :Alexis Wawanoloath, avocat et militant autochtone