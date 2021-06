Les nouveaux locaux de Femmes autochtones du Canada seront ouverts au public

Ce qui frappe à première vue quand on parcourt les photos, c’est la qualité du design. Que ce soit les salles de réunions qui seront offertes à la location, la cuisine professionnelle permettant de tenir des ateliers, en passant par le café restaurant ouvert au public : les références culturelles sont omniprésentes et les matériaux, visiblement de qualité.

Le futur Centre de l’innovation sociale et économique des femmes autochtones sera situé au 120, promenade du Portage, à Gatineau, et sera ouvert au public. Il va y avoir une boutique spécialisée dans l’art et l'artisanat autochtones de plusieurs nations du Canada, mais aussi des États-Unis et de l’Amérique du Sud , souligne Lynne Groulx, directrice générale de l’ AFACAssociation des femmes autochtones du Canada .

La boutique sera ouverte au public. Photo : Gracieuseté de l'AFAC

Le projet de 8,3 millions de dollars, qui comprend aussi un toit vert avec de plantes indigènes, a été financé pour plus de la moitié par un prêt de la Banque de Montréal (BMO).

Le centre servira de carrefour pour autonomiser les femmes et les communautés autochtones, en favorisant leur stabilité économique, leur sécurité et leur indépendance. Une citation de :Communiqué commun de l'AFAC et BMO

Valoriser le passé et dynamiser le présent

En plus des bureaux de l’ AFACAssociation des femmes autochtones du Canada (dont le nombre d’employés est passé de 12 à 80 en moins de quatre ans), l’endroit accueillera une bibliothèque d’archives où seront conservés les documents liés à la crise des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées, tout en servant d’incubateur d’entreprises autochtones dirigées par des femmes ou des personnes issues de la diversité.

La salle de réunion Grand-mère Lune comprend sans surprise 13 sièges. Photo : Gracieuseté de l'AFAC

La cuisine de l'AFAC permettra de réaliser des ateliers et fournir le café. Photo : Gracieuseté de l'AFAC

L’art et l’artisanat autochtones sont très demandés partout sur la planète, donc pourquoi on n’essaierait pas de créer un Amazone ou un Etsy autochtone? observe la directrice générale de l' AFACAssociation des femmes autochtones du Canada . Des formations pourraient aussi permettre aux femmes de dynamiser leurs ventes en ligne plutôt que de compter sur les pow-wow pour écouler leur marchandise.

BMO indique que le soutien à l’ AFACAssociation des femmes autochtones du Canada correspond à sa volonté de faire progresser les communautés autochtones à travers trois piliers que sont l’emploi, l’éducation et l’autonomisation économique.

L’institution financière s’investit auprès des communautés depuis 1992, mais depuis quelque temps le secteur est particulièrement en croissance.

En 2020, les fonds autochtones sous gestion à la BMO représentaient 4 milliards de dollars. On nous a donné comme objectif d’atteindre 8 milliards d’ici 2025. En un an, on a déjà fait plus de la moitié du chemin. Une citation de :Mark Shadeed, vice-président Financement autochtone Québec et Maritimes chez BMO Banque de Montréal

Depuis une semaine, l’institution met gratuitement à disposition des Canadiens son programme interne Nisitohtamowin ( comprendre en cri). Ce programme éducatif en ligne  (Nouvelle fenêtre) offre une introduction à la compréhension des perspectives autochtones au Canada.

On voulait que le module d’éducation aux réalités autochtones, que 80 % de nos 25 000 ont suivi, soit accessible à tous. Vendredi dernier, on était rendu à 5000 visites , note M. Shaeeded. Il aimerait que ce programme, élaboré avec l’Université des Premières Nations du Canada et Réconciliation Éducation, soit vu par le plus grand nombre possible.