Ottawa nomme son premier commissaire aux langues autochtones

Robert Watt, Georgina Liberty et Joan Greyeyes sont quant à eux nommés directeur et directrices du Bureau du commissaire aux langues autochtones.

Le commissaire et les directeurs ont été choisis à la suite d’un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite, peut-on lire dans le communiqué de Patrimoine Canada. Le gouvernement du Canada a veillé à ce que le comité de sélection comprenne des représentants des Premières Nations, des Inuit et des Métis.

Ottawa garantit que le Bureau des langues autochtones fonctionnera de manière indépendante du gouvernement fédéral et soutiendra les peuples autochtones dans leurs efforts visant à se réapproprier, à revitaliser, à maintenir et à renforcer leurs langues , est-il écrit.

Nous célébrons ce jour où nous donnons un nouveau souffle à toutes nos langues autochtones pour l’avenir , a déclaré le nouveau commissaire, Ronald E. Ignace.

Nos langues ne seront plus dans l’ombre des autres langues ici, sur notre territoire. Puissions-nous toujours rendre hommage à nos langues autochtones. Une citation de :Ronald E. Ignace, commissaire aux langues autochtones

Je suis convaincu qu’ils joueront un rôle clé dans la promotion des langues autochtones et le soutien des efforts et des aspirations des peuples autochtones, ce qui favorisera l’épanouissement et la croissance de ces langues , a déclaré Steven Guilbeault.