Enfants autochtones : Ottawa va de l'avant avec sa contestation judiciaire

Plusieurs avaient exhorté le gouvernement à renoncer à ces appels au nom de la réconciliation.

L'un de ces jugements obligeait Ottawa à verser 40 000 $ pour chaque enfant des Premières Nations retirés de façon inappropriée de la garde de leurs parents après 2006.

Le second étendait le principe de Jordan aux enfants autochtones vivant hors des réserves ou n'étant pas inscrits en vertu de la Loi sur les Indiens.

Cindy Blackstock, directrice générale de la Société de soutien à l'enfant et à la famille des Premières Nations du Canada, qui a déposé la plainte initiale il y a plus de 14 ans, affirme que ces deux causes portent sur les préjudices subis par les enfants autochtones.

Le gouvernement dit être en faveur de l'indemnisation des enfants autochtones victimes de ce qu'il appelle un système de garde d'enfants brisé , mais affirme que le tribunal a outrepassé son autorité en accordant des dommages-intérêts individuels.

Ottawa veut plutôt indemniser les enfants autochtones et leurs familles par le biais d'un règlement dans deux recours collectifs distincts, mais liés.

Selon le ministre des Services aux Autochtones, Marc Miller, ce processus permettrait de verser des sommes plus importantes que l'indemnité maximale de 40 000 $ pour chaque enfant. Il pourrait aussi offrir une indemnisation plus proportionnelle aux préjudices subis.