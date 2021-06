Pensionnats autochtones : l’archevêque de Montréal présente ses excuses

Lors d’une messe particulière organisée à la mémoire des jeunes victimes en la cathédrale Marie-Reine-du-Monde, au centre-ville de Montréal, le prélat a reconnu le rôle de l’Église catholique, admettant que les pensionnats autochtones avaient brisé des vies et des familles .

Mgr Lépine a donc entendu l’appel du premier ministre Justin Trudeau qui demandait une semaine plus tôt à l’Église catholique d’assumer sa responsabilité dans sa gestion des pensionnats autochtones du Canada.

Il reste que l’Église catholique, en tant qu’institution, n’a pas encore présenté d’excuses formelles ni le pape François, qui a seulement exprimé dimanche dernier sa douleur , lors de la traditionnelle prière de l’Angélus sur la place Saint-Pierre.

La semaine dernière, le souverain pontife a rencontré deux cardinaux canadiens, Marc Ouellet et Michael Czerny, respectivement préfet de la Congrégation pour les évêques et haut responsable du portefeuille des migrants et des réfugiés.

Même si on ne connait pas la teneur des discussions au Vatican, la réunion entre les deux cardinaux et le pape s’est déroulée après que l'Organisation des Nations Unies eut pressé les autorités canadiennes et l’Église catholique à faire des enquêtes approfondies sur les restes de 215 enfants autochtones découverts dans des sépultures anonymes.

Cette découverte a créé une véritable commotion à travers le pays. Les pensionnats gérés par les institutions religieuses sous le parrainage des gouvernements fédéraux ont existé pendant plus de 120 ans.