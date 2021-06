L'ex-ministre Geoffrey Kelley négociera pour Québec auprès de Kahnawake

C'est l'actuel ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, qui en a fait l'annonce samedi, par voie de communiqué.

En tant qu'ex-ministre responsable des Affaires autochtones, M. Kelley est plus que qualifié pour représenter le Québec aux tables de négociation , a déclaré M. Lafrenière.

Je suis certain que son expertise et son approche permettront d'améliorer les conditions de vie des Mohawks de Kahnawake et de poursuivre nos rapprochements entre nations.

Une citation de :Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones