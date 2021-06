Le grand conseil du Traité no 3 se dote d’un nouveau conseil LGBTQ+

Le grand conseil du Traité no 3, dans le Nord-Ouest de l'Ontario, a inauguré le Mois de la Fierté en annonçant la création d'un tout nouveau conseil LGBTQ+, une façon d’affirmer concrètement son engagement à inclure tous les membres de la communauté dans sa gouvernance.

Nous ramenons enfin les voix bispirituelles au sein des discussions, à cette table , s’est réjoui Waawaate Fobister de la Première Nation de Grassy Narrows et qui œuvrera à la coordination du nouveau conseil.

Il s'agira autant de façonner la vision et le mandat de ce tout premier conseil que d'en diriger les initiatives ayant trait à la Fierté.

La nouvelle entité s'ajoutera ainsi au modèle de gouvernance à quatre directions du Traité no 3 et figurera aux côtés des conseils existants des aînés, des jeunes, des femmes et des hommes.

Il s'agit d'une étape excitante pour les membres de la communauté LGBTQ+ [...]et je suis tout simplement enthousiaste de contribuer à la croissance de cette graine , a commenté Waawaate Fobister.

Nous devons prendre soin de nos jeunes, en particulier ceux qui s'identifient comme LGBTQ+, a déclaré la nouvelle recrue. Ils ont besoin de voir que nous sommes là, que nous les aimons, que nous les soutenons et qu'ils ont leur place.

Des actions pour l'inclusion

Selon Winter Lipscombe, une représentante de ce nouveau conseil, les futures initiatives à mener montreront aux jeunes que leurs dirigeants se soucient d'eux.

Il y a une partie de moi qui se cachait et qui ne se voyait pas représentée , a confié Winter Lipscombe, de la nation Wauzhushk Onigum.

Winter Lipscombe, représentante du conseil des jeunes, fait valoir que de nouvelles initiatives contribueront à mettre en valeur d'autres modèles que pourront suivre les jeunes Autochtones. Photo : Hannah Francis Photography

Lundi, Francis Kavanaugh, le grand chef du grand conseil du Traité no 3, ainsi que ses membres ont assisté à une cérémonie de levée du drapeau de la Fierté dans la Première Nation de Lac La Croix pour lancer les festivités du Mois de la Fierté.

Je suis extrêmement fier du soutien que j'ai eu avec nos initiatives de la Fierté, ici, au Traité no 3 , a souligné le grand chef, dans un communiqué de presse.

Au nom de la nation anishinaabée du Traité no 3, je souhaite envoyer un message aux personnes LGBTQ+ de notre nation et au-delà : Nous vous voyons, nous vous apprécions, il est important que vous sachiez que vous êtes aimés [...] Une citation de :Francis Kavanaugh, grand chef du grand conseil du Traité no 3

Au moment où Waawaate Fobister travaille à la création d'une présence en ligne pour le nouveau conseil et ses activités, un pow-wow virtuel et bispirituel pour le territoire est prévu vers la fin du mois de juin.

D'après les informations de Lenard Monkman, CBC