Un balado pour la réconciliation

Ouvrir le dialogue entre Autochtones et allochtones dans un objectif de réconciliation est l’objectif du balado Voies parallèles qu’a réalisé Nouveau Monde productions. Un projet qui s’inspire du wampum à deux voix, un symbole d’autodétermination et de coexistence chez certaines Premières Nations.

Ce projet a été initié après le décès de Joyce Echaquan. Je voulais faire quelque chose qui avait un impact, qui pouvait sensibiliser les allochtones , explique Laurence Depelteau-McEvoy, fondatrice de Nouveau Monde productions et productrice du balado.

Après avoir reçu le soutien de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Laurence a contacté la cinéaste anishinabée Kijâtai-Alexandra Veillette-Cheezo.

Kijâtai est une Anishinabée, et elle a été touchée par le désir de Laurence de réconcilier les allochtones et les Autochtones. Photo : Nouveau Monde productions

Ensemble, elles définissent un concept qui vise à répondre au plan de lutte contre le racisme et la discrimination. L’équipe montée reflète leur démarche, selon Laurence. Elle est l’emblème de Voies parallèles. Kijâtai est Autochtone, je suis allochtone, et notre équipe a dû apprendre ensemble, se rencontrer, avoir des discussions parfois difficiles. Le principe de médiation et de la rencontre est au cœur du projet , explique la fondatrice qui est aussi coanimatrice du balado.

La réconciliation est aussi un pan important du projet. Kijâtai rappelle que le dialogue est essentiel pour ouvrir la voie de la guérison et de la réconciliation.

On marche sur le même chemin, sur la même rivière, le wampum représente bien comment je vois la réconciliation : pas juste tenir des paroles sans sens, mais que les gens soutiennent les luttes autochtones , explique l'autre animatrice.

Laurence est aussi étudiante à l'UQAT pour le certificat de gouvernance autochtone. Photo : Nouveau Monde production

Le balado dit documentaire se décline en six épisodes et plusieurs thèmes allant de la gouvernance au territoire, en passant par les langues autochtones, la santé et l’autodétermination.

Dans chaque épisode, plusieurs intervenants ont été mis à contribution, tels que Melissa Mollen Dupuis, activiste et chroniqueuse à Espaces autochtones, Dominique Rankin, chef héréditaire anishinabé, Ghislain Picard, chef de l’APNQL, ou encore Sébastien Bordeur-Girard, professeur à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

Dominique Rankin a participé au balado de Nouveau Monde productions. Photo : CBC / Giacomo Panico

Kijâtai a été séduite par le projet de Laurence et a embarqué dans l’aventure sans grande appréhension. C’est sûr que les Autochtones ont leurs propres expériences, mais Laurence est très authentique et elle est arrivée avec de belles intentions. Elle veut qu’on se parle et ça se sent. Elle comprend quand c’est le temps de nous laisser parler, elle a cette humilité-là , explique la jeune femme.

Un avis que partage Michael Ottereyes, un jeune Innu de Mashteuiatsh qui a participé à l’un des épisodes. La démarche de Laurence était tellement sincère. Elle a vraiment à cœur la réconciliation entre les premiers peuples et le peuple québécois. Elle pose un geste concret. Je l’admire beaucoup , dit-il.

Melissa Mollen Dupuis, elle aussi, estime qu’elle se devait d'y participer. Plus on entendra de voix différentes et plus on pourra parler de décolonisation et de réconciliation , croit-elle.

Cyndy Wylde a par ailleurs été consultante pour aider à la création de ce balado, tout comme Sébastien Bordeur-Girard, docteur en droit et membre régulier de DIALOG – Réseau de recherche et de connaissances relatives aux peuples autochtones.

Cyndy Wylde a conseillé l'équipe. Photo : UQAM

Je me suis sentie honorée de gagner leur confiance , poursuit Laurence.

À terme, le balado réalisé par Anis Azzoug et Ariane Careau Guérette pourrait être diffusé dans les écoles secondaires. C’est en tout cas ce qu’espère l’équipe, qui cherche présentement un diffuseur.

Pour l’heure, il a été financé entre autres par différents organismes à but non lucratif, Patrimoine canadien et le service culturel de la Ville de Montréal.

La soirée de lancement officiel du balado se fera virtuellement en septembre, à la maison de la culture de Verdun, à Montréal.