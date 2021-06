27M$ pour aider à exhumer les corps d’enfants autochtones

Ottawa versera une subvention de 27 millions de dollars pour soutenir les communautés qui souhaitent engager des recherches autour des sites qui ont autrefois abrité les pensionnats. Selon les ministres Marc Miller et Carolyn Bennett, cette enveloppe figurait déjà dans le budget de 2019.

L’annonce a été faite mercredi matin, par Marc Miller, le ministre des Services aux Autochtones et Carolyn Bennett, la ministre chargée des relations entre la Couronne et les Autochtones.

Ils ont rappelé leur soutien aux communautés autochtones touchées par la découverte de 215 corps d’enfants dans une fosse commune à proximité d’un ancien pensionnat de Kamloops en Colombie-Britannique.

Mme Bennett a évoqué le travail du gouvernement avec le Centre national pour la vérité et la réconciliation, notamment la mise à jour d’un registre national des décès d’élèves dans les pensionnats autochtones.

Cela répond, selon elle aux recommandations 72 et 73 du rapport de la Commission vérité et réconciliation. Notre gouvernement s’est engagé à poursuivre le travail et à mettre en œuvres les recommandations 74 à 76 , a encore dit la ministre Bennett.

Selon le gouvernement fédéral, 80% des recommandations du rapport ont été suivies ou sont en cours d'exécution.

La subvention de 27 millions de dollars est ainsi mise à la disposition des communautés afin de les aider à localiser et honorer la mémoire des enfants morts ou disparus après leur séjour dans un pensionnat.

Les communautés veulent un soutien pour la recherche et l’accès à des expertises archéologiques , a expliqué la ministre Bennett.