Joyce Echaquan : plaidoyer des chefs atikamekw pour un avenir sans peur

Et pour cela, ils plaident la nécessité de reconnaître le racisme systémique.

En ne voulant pas reconnaître le Principe de Joyce car il y a le terme de racisme systémique, j’ai l’impression que, tacitement, c’est un parfait exemple de racisme systémique , a lancé le grand chef du Conseil de la Nation Atikamekw, Constant Awashish.

Car, a-t-il précisé, ces mesures ont été préparées par nous, spécialistes dans le racisme, dans la discrimination, car nous le vivons .

Il a donc demandé au premier ministre du Québec, François Legault, de reconsidérer sa position et de réfléchir à ce qu’il veut léguer.

Le Principe de Joyce, élaboré par la Nation Atikamekw après consultations, vise en effet à assurer un accès à la santé et aux services sociaux pour les peuples autochtones. Mais Québec refuse toujours de l’adopter, car le Principe de Joyce fait référence à la notion de racisme systémique.

Paul-Émile Ottawa, lui, a dit souhaiter que ce Principe soit intégré dans le rapport de la coroner Géhane Kamel et qu’il soit appliqué dans le réseau de la santé.

Car il faut que ça arrête. Il faut mettre un point final à la situation. C’est à cette condition essentielle que la confiance va être établie , a affirmé le chef du Conseil des Atikamekw de Manawan, Paul-Émile Ottawa. Car selon lui, la crainte de se faire soigner par des allochtones est ancestrale .

Les deux chefs ont en effet ponctué leurs témoignages avec des références – et même des leçons d’histoire – sur le passé, mais aussi avec des notions d’espoir pour l’avenir.

Paul-Émile Ottawa, enfant du pensionnat , comme il s’est décrit, a rappelé les traumatismes vécus et qui ont eu des répercussions sur les générations suivantes.

Nous avons été arrachés à nos familles, sous-alimentés, humiliés, battus, violés, torturés et tués , faisant un parallèle avec les camps de concentration. Il a aussi rappelé que les Autochtones y ont été la cible d’expérimentations médicales.

Toutefois, la comparaison s’arrête ici, a précisé Paul-Émile Ottawa. Dans les pensionnats, il n’y a pas eu de gazage en masse […], mais nous avons manqué d’air pendant des générations.

Il a aussi fait part des problèmes socio-économiques, liés selon lui à des décennies de sous-financement et de mauvaises politiques, qui engendrent des problèmes de santé aux membres de Manawan qui ne sont pas des privilégiés .

Je ne suis pas capable de m’imaginer un avenir où je dois m’inquiéter que mes enfants puissent grandir dans un monde où ils ne se sentiront pas bien, où ils auront peur d’être qui ils sont ou qu’ils auront envie de cacher leur identité […] de peur d’être ostracisés, jugés pour qui ils sont , a livré Constant Awashish, devenant très émotif.

Il a donc demandé de réfléchir à cette question : Qu’est-ce qu’on veut pour l’avenir? C’est la question que je pose. Vous voulez encore écraser les Premières Nations, les faire disparaître, les faire pas être fiers de qui ils sont, de leur langue? Je me pose la question régulièrement .

Le décès de Joyce Echaquan reste un grand traumatisme pour les Atikamekw, a lancé le chef Ottawa, encore hanté par ces images. Beaucoup ont encore des sentiments de culpabilité de n’avoir rien pu faire et d’avoir assisté à la mort en direct de leur sœur à tous , sans pouvoir y faire quoi que ce soit.

Il a reconnu que la question du racisme n’avait pas été abordée avec la haute direction du CISSS de Lanaudière, car la question du service ambulancier, réclamé pendant des dizaines d’années et qui est finalement en place, mobilisait tout le temps.

Néanmoins, il a répété que des Atikamekw avaient déposé des plaintes qui avaient été jugées non fondées. Après la commission Viens, Paul-Émile Ottawa était rempli d’espoir et s’attendait à recevoir des nouvelles de la haute direction du CISSS Launaudière, mais il n’en a pas eu.

L’ancien PDG, Daniel Castonguay, a affirmé la semaine dernière qu’il avait contacté Paul-Émile Ottawa en février 2020, l’invitant à lui faire part de ses inquiétudes ou questionnements, mais le chef a dit à Espaces Autochtones ne pas avoir retrouvé la trace de ce message.

J’espère que nos cœurs vont s’apaiser et que les vôtres vont s’ouvrir pour nous aider à guérir et stopper la transmission de nos traumas aux prochaines générations

À la coroner, le chef Ottawa a notamment recommandé une formation aux réalités autochtones pour les futurs soignants, l'ajout de personnel dans les hôpitaux qui accueillent davantage de patients autochtones, une meilleure communication entre l'hôpital de Joliette et le centre de santé de Manawan, de même qu'une simplification du processus de plaintes et davantage d'imputabilité.

Le grand chef Awashish a parlé davantage de la création de postes d’ombudsman à la santé des Autochtones au Québec, autant dans les établissements qu’au gouvernement.

Présentement, on a mal. On ne se connaît pas. On a peur l’un de l’autre. Il faut faire tomber les barrières et travailler ensemble pour que ces choses puissent changer et améliorer le sort de tout le monde.

Une citation de :Le grand chef Constant Awashish