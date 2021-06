« Qui veut raconter cette histoire à son enfant? », demande le conjoint de Joyce Echaquan

Ce que vous m’avez laissé comme histoire à raconter à mes enfants sur la façon dont leur maman nous a quitté, c’est une histoire basée sur du mensonge, des cauchemars. Et toi qui m’écoutes, accepterais-tu de raconter cette histoire à ton enfant? Une citation de :Carol Dubé, conjoint de Joyce Echaquan

À l’issue des témoignages de trois des membres de la famille de Joyce Echaquan – sa mère, Diane Dubé, son conjoint, Carol Dubé, et leur fille, Marie Wasianna Echaquan-Dubé –, la coroner a demandé à ce que la salle d'audience se lève en guise de respect pour eux.

Les trois se sont ensuite longuement enlacés alors que l’on voyait quelques larmes couler encore parmi l’assistance.

Carol Dubé et sa fille Maria Wasianna Echaquan Dubé, en marge des audiences publiques sur la mort de Joyce Echaquan, respectivement leur conjointe et mère. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

La famille a tenu à revenir à la barre pour faire ses propres recommandations qui, pour la grande majorité, rejoignent celles qu'on a entendues depuis lundi.

En plus, ils ont demandé que des caméras soient installées dans les urgences des hôpitaux, qu'il y ait un monument à l’honneur de Joyce Echaquan à l’hôpital de Joliette et que le 28 septembre, date de son décès, soit reconnu comme le jour de Joyce Echaquan.

De plus, Carol Dubé a demandé la création d’une équipe spécialisée pour aider les familles endeuillées de façon culturellement sécurisante. Il a dit avoir constaté un manque d’encadrement et de support pour les familles qui passent à travers un tel processus.

Je sais que tout le monde n’est pas méchant ni raciste, mais il serait bien que les comportements inadmissibles que Joyce a vécus ne se reproduisent plus jamais. Pas seulement contre nous, Autochtones, mais contre tout le monde , a imploré Diane Dubé.

Plaidoyer pour une prise de conscience

Les chefs atikamekw, Paul-Émile Ottawa et Constant Awashish, sont eux venus livrer des plaidoyers touchants et sentis pour une véritable prise de conscience nationale sur ce qu’ont subi les peuples autochtones. Ils souhaitent faire tomber les barrières afin de bâtir un avenir commun marqué par le respect, où les enfants autochtones pourront être fiers de leur identité.

Et pour cela, ils plaident la nécessité de que Québec reconnaisse l'existence du racisme systémique, ce qu'a réclamé aussi la famille de Joyce Echaquan.

En ne voulant pas reconnaître le principe de Joyce car il y a le terme de racisme systémique, j’ai l’impression que, tacitement, c’est un parfait exemple de racisme systémique , a lancé le grand chef du Conseil de la Nation Atikamekw, Constant Awashish.

Car, a-t-il précisé, ces mesures ont été préparées par nous, spécialistes dans le racisme, dans la discrimination, car nous le vivons .

Il demande au premier ministre du Québec, François Legault, de reconsidérer sa position et de réfléchir à ce qu’il veut léguer.

Le grand chef du Conseil de la Nation Atikamekw, Constant Awashish, lors des audiences publiques sur la mort de Joyce Echaquan. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Le principe de Joyce, élaboré par la Nation atikamekw après consultations, vise en effet à assurer un accès à la santé et aux services sociaux pour les peuples autochtones. Mais Québec refuse toujours de l’adopter, car le principe de Joyce fait référence à la notion de racisme systémique.

Paul-Émile Ottawa a dit souhaiter que ce principe soit intégré dans le rapport de la coroner Géhane Kamel et qu’il soit appliqué dans le réseau de la santé.

Car il faut que ça arrête. Il faut mettre un point final à la situation. C’est à cette condition essentielle que la confiance va être établie , a affirmé le chef du Conseil des Atikamekw de Manawan, Paul-Émile Ottawa. Car selon lui, la crainte de se faire soigner par des allochtones est ancestrale .

Espérer un avenir sans peur

Les deux chefs ont en effet ponctué leurs témoignages avec des références au passé – et même des leçons d’histoire –, mais aussi avec des messages d’espoir pour l’avenir.

Paul-Émile Ottawa, enfant du pensionnat , comme il s’est décrit, a rappelé les traumatismes vécus et qui ont eu des répercussions sur les générations suivantes.

Nous avons été arrachés à nos familles, sous-alimentés, humiliés, battus, violés, torturés et tués , a-t-il rappelé, faisant un parallèle avec les camps de concentration. Il a aussi rappelé que les Autochtones y ont été la cible d’expérimentations médicales.

Toutefois, la comparaison s’arrête ici, a précisé Paul-Émile Ottawa. Dans les pensionnats, il n’y a pas eu de gazage en masse […], mais nous avons manqué d’air pendant des générations.

Le chef du Conseil des Atikamekw de Manawan, Paul-Émile Ottawa, lors des audiences publiques sur la mort de Joyce Echaquan. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Il a aussi fait part des problèmes socio-économiques, liés selon lui à des décennies de sous-financement et de mauvaises politiques, qui engendrent des problèmes de santé chez les membres de Manawan, qui ne sont pas des privilégiés .

Je ne suis pas capable de m’imaginer un avenir où je dois m’inquiéter que mes enfants puissent grandir dans un monde où ils ne se sentiront pas bien, où ils auront peur d’être qui ils sont ou qu’ils auront envie de cacher leur identité […] de peur d’être ostracisés, jugés pour qui ils sont , a livré Constant Awashish, devenant très émotif.

Il a donc demandé de réfléchir à cette question : Qu’est-ce qu’on veut pour l’avenir? C’est la question que je pose. Vous voulez encore écraser les Premières Nations, les faire disparaître, les faire pas être fiers de qui ils sont, de leur langue? Je me pose la question régulièrement .

Une piste de réponse, en ce qui concerne au moins l'hôpital de Joliette, est venue de la part de Maryse Poupart, arrivée au poste de PDG du CISSS de Lanaudière il y a moins de deux mois.

Elle a assuré que le dossier Atikamekw était une priorité de son mandat et a promis à la famille de Joyce Echaquan de travailler sans relâche pour que de tels drames ne se reproduisent pas dans les murs de l’hôpital de Joliette.

Le drame de la famille l’habite comme PDG, maman, sœur, femme, a-t-elle raconté en contenant difficilement ses émotions.

C’est mon engagement, et j’en serai la gardienne quotidiennement. Une citation de :Maryse Poupart, nouvelle PDG du CISSS de Lanaudière

Pour cela, elle a promis de rétablir un climat de confiance, expliquant ne pas faire semblant de connaître, mais chercher à se développer et à se construire . Elle a d’ailleurs déposé à l’enquête publique sa présentation en français, mais aussi en atikamekw.

De plus, Maryse Poupart a assuré ne plus vouloir entendre parler de loi d’omerta, plusieurs fois dénoncée.

Maryse Poupart, la PDG du CISSS de Lanaudière, lors des audiences publiques de l'enquête sur la mort de Joyce Echaquan. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Parmi les mesures déjà prises, elle a énuméré la création d’un poste d’adjoint à la PDG, qui a été attribué à l'Atikamekw Guy Niquay, et de celui de commissaire-adjoint, l’embauche de deux agents de liaison et la formation sur la sécurisation culturelle obligatoire.

Aux employés, elle a dit souhaiter que ce drame les motive à revoir leurs façons de faire, de se parler, pour avoir un impact.

Maryse Poupart ne veut pas que soit niée l'histoire de Joyce Echaquan, qui fait, selon elle, désormais partie de l'histoire de son organisation.

Un des leviers pour changer les choses est, a-t-elle précisé, est de de travailler en pleine collaboration et en proximité avec les gens de la communauté et dans un premier temps avec le chef , ce que le chef et Maryse Poupart ont commencé à faire fréquemment.

Recommandations

Le décès de Joyce Echaquan reste un grand traumatisme pour les Atikamekw, a lancé le chef Ottawa, encore hanté par ces images. Beaucoup ont encore des sentiments de culpabilité d’avoir assisté à la mort en direct de leur sœur à tous , sans pouvoir y faire quoi que ce soit.

J’espère que nos cœurs vont s’apaiser et que les vôtres vont s’ouvrir pour nous aider à guérir et stopper la transmission de nos traumas aux prochaines générations Une citation de :Le chef Paul-Émile Ottawa

À la coroner, le chef Ottawa a notamment recommandé une formation aux réalités autochtones pour les futurs soignants, l'ajout de personnel dans les hôpitaux qui accueillent davantage de patients autochtones, une meilleure communication entre l'hôpital de Joliette et le centre de santé de Manawan, de même qu'une simplification du processus de plaintes et davantage de reddition de comptes.

Le grand chef Awashish a parlé pour sa part de la création de postes d’ombudsman à la santé des Autochtones au Québec, autant dans les établissements qu’au gouvernement.

Présentement, on a mal. On ne se connaît pas. On a peur l’un de l’autre. Il faut faire tomber les barrières et travailler ensemble pour que ces choses puissent changer et améliorer le sort de tout le monde. Une citation de :Le grand chef Constant Awashish

Continuez de croire , lui a lancé la présidente de l’enquête publique Géhane Kamel, car ces ponts sont nécessaires. Faites-le pour vos enfants, les miens, ceux de la nation québécoise et on a le droit de rêver avec raison. Rêvons. Mikwetc!

La coroner Géhane Kamel, présidente de l'enquête publique sur la mort de Joyce Echaquan. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Rétablir les ponts

L'agente syndicale de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, Marie-Chantale Bédard, a justement dit que le désir des professionnels en soin de Lanaudière est de rétablir le dialogue, les ponts avec la communauté atikamekw.

Ça va prendre des briques et un peu de matériaux, mais on va y arriver. Mais il faut y arriver dans pas longtemps! Une citation de :Marie-Chantale Bédard

Marie-Chantale Bédard a recommandé notamment un ratio personnel-patient différent, des mécanismes de renfort qui se déploient rapidement, la connaissance et le respect des champs de compétences des candidates à l’exercice de la profession d’infirmière et un service d’interprétariat et de sécurisation culturelle permanente et accessible.

Elle a aussi fait part des craintes du personnel soignant de dénoncer.

Michèle Audette, qui a assisté aux audiences tous les jours auprès de la famille de Joyce Echaquan, est venue aussi raconter son expérience de vie et livrer ses recommandations.

C’est important d’aller vers un système culturellement sécuritaire, mais il doit se faire en co-construction , a lancé Michèle Audette.

L'ancienne commissaire de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA), Michèle Audette, lors des audiences publiques sur la mort de Joyce Echaquan. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

La commissaire de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA) a souhaité, entre autres, la création d’un protecteur du citoyen autochtone ayant pour mission de protéger les droits, de recevoir les plaintes, d’enquêter et de rendre des comptes sur la qualité des services publics prodigués aux membres des Premières Nations.

Même si elle craint, comme d'autres, que le rapport de la coroner soit tabletté, Michèle Audette a précisé que les enquêtes étaient importantes pour rééduquer le public .

La coroner l'a alors rassurée en disant ne pas faire son travail pour qu'il finisse sur une tablette.