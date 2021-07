Début juin, cinq membres de la communauté ont été officiellement sélectionnés pour le poste de grand chef. Il s'agit de Gina Deer, Sterling Deer, Keith Myiow, Frankie McComber et Kahsennenhawe Sky-Deer.

Dans une entrevue accordée au journal en ligne Turtle Island, Gina Deer explique que l'ancien chef Joe Norton lui a demandé de lui succéder.

Depuis le décès en août dernier de Joe Norton, le siège est resté vacant.

Gina Deer souhaite devenir grand chef. Photo : Radio-Canada / Jean-Francois Villeneuve

Sur sa page Facebook, Gina Deer dévoile ses objectifs. Elle promet entre autres 8 millions de dollars pour résoudre le problème du logement, en particulier pour les personnes âgées, les familles à faible revenu et les jeunes qui ne peuvent pas se permettre la construction d'une maison.

Le financement viendrait des bénéfices qu'apporte l'industrie du jeu.

Nous avons la capacité financière de le faire. L'argent est déjà là et, maintenant, l'engagement doit être pris. Nous devons développer la communauté et non l'organisation MCK , dit-elle.

Sterling Deer, un entrepreneur de la communauté, croit qu'il s'agit du bon moment pour se présenter. Je sens que je suis bon là-dedans, car les gens m'écoutent. Ça prend quelqu'un de fort pour être grand chef et être un leader , a-t-il dit à l'occasion de l'enregistrement d'un podcast pour Iori:wase.

Je pense que c'est le moment d'aller dans une autre direction , a pour sa part dit Frankie McComber, et qu'on commence à parler avec la communauté. Vous avez sûrement remarqué ces dernières années qu'on ne se parle plus autant qu'il le faudrait.

Kahsennenhawe Sky-Deer est la deuxième femme qui se présente pour remplacer Joe Norton. Photo : Radio-Canada / Kanhehsiio Deer/CBC

Selon lui, la priorité est le logement, surtout pour les aînés. S'il n'y a pas une pelle dans le sol d'ici 2022 pour débuter la construction d'une résidence pour aînés, je démissionnerai immédiatement , a-t-il dit, toujours sur Iori:wase.

Kahsennenhawe Sky-Deer estime avoir appris beaucoup durant ses 12 ans passés au MCK. C'est une progression naturelle. Je vois ce qui marche, ce qui ne marche pas et ce qu'il faut faire pour rétablir la confiance. En ce moment, nous sommes très déconnectés de la communauté , a-t-elle mentionné dans le balado d'Iori:wase.

Keith Myiow rappelle de son côté qu'il est temps d'honorer le mandat donné en 1979 au conseil, à savoir revenir à notre gouvernement traditionnel où nous, en tant que peuple, serions plus apte pour nous défendre contre la tyrannie du gouvernement canadien .

Angus L. Montour, directeur électoral pour ces élections, estime que le taux de participation des électeurs serait de 25 à 30 % supérieur à la participation habituelle.

Dix-sept autres candidats se présentent pour les 11 postes de chef de conseil.

Joseph Tokwiro Norton a été membre du conseil de bande de Kahnawake à partir de 1978, puis grand chef de 1980 à 2004, année durant laquelle il a quitté la vie politique pour des raisons personnelles, ainsi que de 2015 jusqu’à maintenant. Il a été réélu par acclamation en 2018.