Enquête Joyce Echaquan : place aux recommandations

L'enquête publique sur la mort de Joyce Echaquan entre dans sa dernière ligne droite, celle des recommandations. Il s'agit pour l'enquête de non seulement déterminer les circonstances de la mort de Mme Echaquan, mais aussi, à travers ses recommandations, de faire en sorte qu'un tel drame ne se reproduise plus.

Lundi, la présidente de l’enquête publique Géhane Kamel va entendre des recommandations notamment du chirurgien innu Stanley Vollant, du professeur adjoint à la Faculté de médecine de l’Université McGill Samir Shaheen-Hussain, de même que du chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador, Ghislain Picard.

Vendredi, la présidente de Femmes autochtones du Québec ainsi qu’une professeure en soins infirmiers sont venues plaider pour des changements majeurs afin de sauver la vie des femmes autochtones.

La littérature indique clairement qu’aucune province ou territoire n’est exempté : les peuples autochtones sont fréquemment victimes de racisme individuel et systémique quand ils interagissent avec le système de santé , a lancé la professeure au département des soins infirmiers de l’Université de Colombie-Britannique, Annette Browne.

Le principal défi, a témoigné Annette Browne, est que l’existence de ce problème n’est pas reconnue. Selon elle, il est temps de se regarder dans le miroir et de mettre en place des stratégies et politiques, mais de manière constructive et non accusatrice.

Elle a fait plusieurs recommandations notamment sur la sécurisation culturelle, mais aussi sur des mécanismes d’alerte et de plaintes, comme l’a aussi suggéré la présidente de Femmes autochtones du Québec (FAQ).

Selon la présidente de FAQ Viviane Michel, le racisme et la discrimination tuent . Elle estime que ce sont les préjugés racistes et misogynes envers Mme Echaquan [qui] ont influencé la piètre qualité des soins et la réponse du personnel à l’endroit de sa détresse et de ses besoins physiques .

Elle a notamment conseillé que tous les établissements de soins de santé organisent des formations de sensibilisation sur les problématiques auxquelles sont confrontées les femmes autochtones, une formation qui serait effectuée en collaboration avec des communautés autochtones. Elle a ajouté qu’un suivi à ces formations devait être fait.

L’hôpital de Joliette avait en effet offert à ses employés une formation sur la sécurisation culturelle en 2019, mais à peine 3 % des personnes conviées, essentiellement des infirmières, y avaient participé.

Viviane Michel a indiqué, après son témoignage, que l’héritage que Joyce Echaquan a laissé est de dénoncer et de déposer des plaintes, car de plus en plus, les gens réagissent .

La phase des recommandations se poursuit jusqu'à mercredi. Une grande marche pacifique intitulée Justice pour Joyce : un vent de changement se tiendra ce jour-là à Trois-Rivières.

Une marche de solidarité pour Joyce Echaquan s'est tenue samedi à Saguenay.