La nation crie d'Eeyou Istchee debout contre le projet d’uranium Matoush

Dans une résolution votée le 26 mai, les Cris d'Eeyou Istchee renouvellent leur opposition aux velléités d’exploitation minière d’uranium sur leur territoire, y compris tout autre développement du projet Matoush , mentionne le document publié par le Grand Conseil des Cris et le gouvernement de la nation crie.

La nation crie est déterminée à protéger son environnement et son mode de vie contre les risques inacceptables que présente l'extraction de l'uranium, aujourd'hui et pour les générations futures. Une citation de :Abel Bosum, grand chef d'Eeyou Istchee

Notre position à l'égard de cette question importante n'a pas changé et ne changera pas , a-t-il ajouté.

Cette résolution a été soumise en réponse au nouveau propriétaire de la mine qui s'est dit impatient d'apporter une nouvelle perspective au développement du projet [Matoush] en mettant l'accent sur l'engagement avec les parties prenantes autochtones locales avant d'entreprendre toute activité au niveau du projet .

La société minière britanno-colombienne International Consolidated Uranium a fait l'acquisition du projet de mine d'uranium Matoush en mai, et ce, malgré un moratoire permanent sur l'uranium datant de 2013, ainsi que les procédures judiciaires infructueuses menées précédemment par l'instigatrice du projet Matoush, l’entreprise Strateco.

Cette dernière avait été déboutée en cour en 2017 et avait porté la cause en appel dans une longue bataille judiciaire, en vain. Pour le gouvernement du Québec, l'acceptabilité sociale du projet de mine d'uranium restait une condition essentielle de sa viabilité.

Aucun impact significatif sur la santé , selon le nouveau propriétaire

Le Grand Conseil des Cris continue de dénoncer le fait que ce projet se situe sur le territoire de chasse familial de la nation crie de Mistissini et au sommet de deux grands bassins versants qui alimentent toute la région d'Eeyou Istchee en eau .

Le projet d’exploration uranifère Matoush est plus précisément situé dans la province de Québec, à 210 kilomètres au nord de la communauté crie de Mistissini et à environ 275 kilomètres au nord de Chibougamau.

Nous sommes conscients que l'exploitation minière de l'uranium peut susciter des préoccupations et, à ce titre, il nous incombe d'obtenir l'acceptation sociale avant de tenter de faire avancer un projet. Une citation de :Philip Williams, PDG d’International Consolidated Uranium

Comme pour nos autres projets, Matoush a fait l'objet d'importants travaux d'exploration et d'évaluation économique , indique-t-il, faisant valoir qu'il se distingue par ses ressources historiques importantes , et se classe parmi les projets d'uranium non développés les plus prometteurs , en dehors du bassin d'Athabasca en Saskatchewan.