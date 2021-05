L’artiste algonquine Nadia Myre transpose ses questionnements identitaires sur scène

La matière première du spectacle provient de questions posées à un groupe de participants mi’kmaq rencontrés à la faveur d’une résidence artistique en Gaspésie, raconte Nadia Myre, qui les enregistre alors et décide de retranscrire leur discussion pour la transposer en pièce de théâtre... un genre vers lequel elle ne s’était encore jamais aventurée.

Il y est question de la transmission de la langue entre les générations, explique à son tour Johanna Nutter en rappelant que les gouvernements séparaient les familles selon les lignes linguistiques . Mais aussi du sentiment d’appartenance aux communautés, des défis auxquels chacune d'elles est confrontée pour être et appartenir au Québec.

S’il y a bien un thème prédominant dans l’œuvre de l'artiste contemporaine algonquine, lauréate du Prix Sobey pour les arts, c’est bien celui des rapports identitaires, l’identité d’autrui et sa propre identité qui est mixte (canadienne-française du côté paternel et algonquine chez sa mère).

Cette hybridité se transpose aussi formellement dans la volonté de proposer un spectacle interdisciplinaire où se mélangent théâtre, conte et arts visuels, avec un fort penchant pour l’interactivité.

À chaque représentation, des participants volontaires non autochtones lisent (et découvrent aussi) le script des échanges informels recueillis en Gaspésie.

Les œuvres de l’artiste multidisciplinaire algonquine Nadia Myre sont notamment exposées au Musée des beaux-arts de Montréal, au Musée des beaux-arts du Canada, au Musée national des beaux-arts du Québec, au Musée canadien de l’histoire et au Musée des civilisations de la Ville de Québec.

Cette situation d’improvisation et de mise en danger face au public stimule l’écoute, défend Nadia Myre. Chaque représentation reste ainsi unique, se réjouit l’artiste contemporaine dont les œuvres ont séduit les principaux musées nationaux et québécois.

Après quatre années de répétitions, le spectacle se déploie en deux parties complémentaires, A Casual Reconstruction + STRIKE/THR , présentées l’une à la suite de l’autre sur la scène du MAI, (Montréal, arts interculturels).

En seconde partie, STRIKE/THRU met en scène les deux conceptrices du spectacle et propose une enquête ludique sur la politique de décolonisation et sur ce à quoi pourrait ressembler un véritable acte de conciliation .

Nadia Myre préfère d'ailleurs parler de conciliation plutôt que de réconciliation, indique-t-elle, pour éviter tout euphémisme déplacé.

La réconciliation, cela signifie que la situation allait bien au départ et s’est détériorée, puis on se réconcilie et tout va bien de nouveau. Mais je ne pense pas que ça corresponde vraiment à l’Histoire. Ce n’est pas comme si les deux parties se sont considérées à égalité, au départ.

Une citation de :Nadia Myre, artiste multidisciplinaire