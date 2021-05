Le décès de Joyce Echaquan évitable : une conclusion frustrante pour la famille

Malgré un coeur malade et un dossier médical complexe, la conclusion de l’expert-témoin Alain Vadeboncoeur est claire : le décès de Joyce Echaquan aurait pu être évité. Ce qui est extrêmement frustrant pour sa famille, selon l’avocat Patrick Martin-Ménard.

Comme à son habitude, chaque jour, Carol Dubé, le conjoint de Joyce Echaquan, a pris des notes lors du témoignage de l’expert-témoin.

Et encore une fois, a affirmé son avocat, il a vécu, avec les autres membres de la famille, toutes les séquences qui ont amené au décès. Une série d’erreurs , comme les a qualifiées Me Patrick Martin-Ménard.

Et c’est extrêmement émotif [et aussi] frustrant de voir tout ce qui n’a pas fonctionné dans ce milieu hospitalier , a-t-il lancé glissant d’un même souffle : serions-nous ici si Mme Echaquan ne s’était pas filmée sur Facebook live? Je pense que la réponse est malheureusement non! .

Déjà, la coroner avait fait part cette semaine de ce même questionnement : aurait-on cru la famille sans cette vidéo?

Alain Vadeboncoeur a même été plus loin.

Son rapport d’expert de 26 pages est basé notamment sur les notes des professionnels de la santé qui sont intervenus auprès de la femme atikamekw. Or, lors de la période critique, les notes sont peu claires voire même contradictoires, a-t-il précisé.

Il s’est donc basé aussi sur les deux vidéos dans la preuve, celle filmée par Joyce Echaquan puis celle filmée par sa fille après 11h30. Cette vidéo est frappée d’une ordonnance de non-publication, mais les témoins qui l’ont visionnée, dont Alain Vadeboncoeur, ont affirmé que la patiente semblait morte.

Sans vidéo honnêtement, je ne pourrais pas dire grand-chose de ce que je dis là. Cette vidéo, elle ne ment pas! Une citation de :Dr Alain Vadeboncoeur

Pour lui, avec notamment de la surveillance accrue, du personnel d’expérience et une réaction plus rapide, le décès de Joyce Echaquan aurait pu être évité.

D’ailleurs, les témoignages du personnel soignant ont souvent montré des contradictions, un travail en silo, des problèmes de gestion.

L’ancien PDG du CISSS de Lanaudière, Daniel Castonguay, va justement venir témoigner et répondre aux questions de la coroner, des procureurs et des avocats vendredi.

Après la mort troublante de Joyce Echaquan, l’homme, qui a été licencié depuis, avait affirmé être consterné par les faits et plaidé l’ignorance.

Mais un document déposé mardi après-midi aux audiences publiques sur la mort de Joyce Echaquan et obtenu par Espaces autochtones prouve que le commissariat aux plaintes et à la qualité des services du CISSS de Lanaudière a reçu au moins 11 demandes d'Autochtones entre le 1er avril 2015 et le 12 mai 2021.

Dans les prochains jours, la coroner va amorcer une étape déterminante pour l’avenir : celle des recommandations.