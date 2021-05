Joyce Echaquan : une formation en sécurisation culturelle peu fréquentée

En avril 2019, seulement entre cinq et sept personnes sur environ 200 infirmières et infirmiers de l’hôpital de Joliette ont assisté à une formation donnée par un infirmier de Manawan sur la sécurisation culturelle. Ce qui aurait dû mettre la puce à l'oreille de l'infirmière-chef de l'époque que quelque chose clochait.

À peu près tous les témoins qui se sont présentés à la barre lors des audiences publiques sur le décès de Joyce Echaquan ont réclamé vouloir davantage de formation en sécurisation culturelle.

Or, en 2019, à peine 3 % des participants conviés y ont assisté, dont Josée Roch, l’infirmière-chef aux urgences en poste au moment de la mort de Mme Echaquan. Les participants étaient pourtant payés pour la suivre.

En 2019, Alexandre Deslauriers St-Jean a proposé à Josée Roch d’offrir cette formation, car, travaillant à Manawan, il avait constaté qu’il n’y avait pas de suivi après le passage aux urgences des patients par manque de communication avec le centre de santé de la communauté atikamekw. De plus, les patients se plaignaient de soins ou de propos reçus au centre hospitalier.

280 personnes de l’hôpital ont alors été conviées à la formation, dont environ 200 infirmières, mais seulement cinq y ont assisté, selon l’avocate du Conseil des Atikamekw de Manawan Karina Kesserwan.

Sept, a précisé Josée Roch lors de la reprise de son témoignage au neuvième jour des audiences publiques visant à faire la lumière sur le décès de Joyce Echaquan.

L’infirmière-chef, qui a démissionné après les évènements, a finalement concédé que, rétrospectivement, vu le peu de participants, elle aurait dû se douter qu’il se passait quelque chose et en parler à la direction.

J’aurais dû pousser plus loin pour dire qu’il y a un besoin de plus de formation. On ne se serait peut-être pas rendu là! Une citation de :Josée Roch, ancienne infirmière-chef aux urgences

Son témoignage se poursuit.

Mercredi soir, elle a commencé à raconter sa version du déroulement de la journée, apportant avec son témoignage de nouveaux éclairages qui ont montré de nouvelles contradictions entre les témoins.

Le fil des évènements n'est toujours pas clair, ce qui bouleverse la coroner Géhane Kamel, qui s'est demandé si, sans l'existence de la vidéo, on aurait cru la famille de Joyce Echaquan.

Un rapport d'expert attendu

En fin de journée, l'urgentiste devrait présenter son rapport d'expert. Il devrait apporter un peu plus de lumière sur ce qui s'est passé exactement le matin du 28 septembre 2020.

Avant, d'autres témoins doivent venir à la barre pour le volet factuel, notamment un chimiste-toxicologue judiciaire, un pharmacien-toxicologue et un pathologiste.

L'avocat de la famille, Me Patrick Martin-Ménard, dit déjà constater, à travers les témoignages, un dysfonctionnement majeur, systémique, et non le fait de quelques personnes à l'urgence de l'hôpital de Joliette.