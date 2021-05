La Commission des droits de la personne dénonce le racisme systémique

Dans une lettre ouverte, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec (CDPDJ) « reconnaît et dénonce le racisme et la discrimination systémiques » que vivent les Autochtones, entre autres dans le système de santé.

C'est l'actualité des dernières semaines, qui rapportait notamment les cas de femmes autochtones stérilisées sans leur consentement, qui a motivé la rédaction de cette lettre ouverte signée par le président de la CDPDJ, Philippe-André Tessier, et les vice-présidentes Myrlande Pierre et Suzanne Arpin.

Quand une série d’événements survient, comme ce qui s’est produit à la suite du décès malheureux de Mme Echaquan, ça met en lumière certaines actions et certaines pratiques dans le système de santé , dit Philippe-André Tessier, en entrevue téléphonique.

On a saisi cette occasion pour remettre de l’avant les constats du rapport de la Commission Viens , ajoute-t-il.

Dans la lettre ouverte, la CDPDJ met notamment de l'avant l'appel à l'action 74 du rapport Viens qui demande la modification Loi sur les services de santé et les services sociaux et la Loi sur les services de santé et de services sociaux pour les Autochtones cris, ainsi que l'appel à l'action 98 qui recommande la mise sur pied de corridors de service et des protocoles de communication clairs entre les établissements de santé urbains et les communautés autochtones.

Racisme et discrimination systémiques

Dans sa lettre ouverte, la Commission n'hésite pas à qualifier de systémiques le racisme et les discriminations vécus par les Autochtones, alors que la classe politique québécoise demeure frileuse à adopter le terme.

Le rapport Viens parle, et la Commission parle depuis longtemps, de la discrimination systémique que vivent notamment les peuples autochtones , souligne Philippe-André Tessier.

La Commission travaille depuis un bon nombre d’années sur ces questions-là. Nous avons dû dénoncer des situations inacceptables que vivent les Premières Nations et les Inuit , précise-t-il.

Les phénomènes que vivent les peuples autochtones ne sont pas individuels. Il y a toute une série de mécanismes qui sont en place qui font en sorte qu’il y a des injustices répétées à travers le temps. Une citation de :Philippe-André Tessier, président de la CDPDJ

À la Commission, on n’a pas de problème avec l’utilisation du mot ‘’systémique’’, c’est un terme reconnu par les tribunaux pour décrire la réalité , ajoute M. Tessier.

Un appel à l'action et au leadership

Nous appelons le gouvernement du Québec à faire montre de leadership et à agir en conséquence afin d’entreprendre une réelle et authentique démarche de réconciliation avec les nations autochtones , peut-on lire dans la lettre ouverte.

L’inaction peut compromettre le droit à la vie, à la sûreté et à l’intégrité des personnes autochtones. Une citation de :Extrait de la lettre ouverte de la CDPDJ

D’avoir des formations, d’avoir des liens avec les communautés, c’est bien, mais encore faut-il que ce soit des formations solides et que les différentes passerelles soient connues des membres du personnel , nuance Philippe-André Tessier.

Ça demande donc également un leadership des gestionnaires d’établissements publics , dit-il également.

La lettre ouverte invite par ailleurs les citoyens du Québec à s’informer afin de mieux comprendre les réalités douloureuses vécues par les peuples autochtones et à faire preuve de bienveillance et d’écoute à leur égard .

Philippe-André Tessier fait notamment valoir l'existence du document Mythes et réalités sur les peuples autochtones  (Nouvelle fenêtre) , édité de la CDPDJ et l'Institut Tshakapesh, qui est disponible gratuitement en ligne.