Enquête Joyce Echaquan : encore des contradictions entre témoins

Au huitième jour des audiences publiques sur la mort de Joyce Echaquan, l’assistante de la cheffe de service de l’urgence de l’hôpital de Joliette s’est faite talonner notamment par le coroner-médecin Jacques Ramsay en raison d'un témoignage décousu et peu clair. En matinée, un infirmier avait affirmé avoir parlé directement à la cheffe de service, plutôt que de passer par son assistante.

De nombreuses contradictions avec d’autres témoins ont été relevées pendant le témoignage de l'infirmière assistante du supérieur immédiat (ASI) qui a duré plus de trois heures.

On essaie, nous autres, de comprendre. On a trois histoires et ce n’est pas simple. Une citation de :Le coroner médecin Jacques Ramsay

Une témoin avait déjà remis en cause l’infirmière assistante du supérieur immédiat (ASI) pour avoir refusé d’envoyer Joyce Echaquan en réanimation dès 10h00 du matin.

L'assistante de la cheffe de service s’est justifiée en disant ne pas avoir eu, à ce moment, le portrait complet de l’état de Mme Echaquan, notamment ne pas avoir été au courant de ses deux chutes et de l’administration de 5 mg d’Haldol, un médicament contre l’agitation. De plus, elle était certaine que Joyce Echaquan était sous moniteur.

Elle a assuré que, si elle avait eu ces éléments, elle aurait envoyé la patiente directement en réanimation en raison des risques de chute de pression liés à l’Haldol.

Mais, à la place, elle a maintenu que la réponse à la situation au moment des événements était d’avoir un service privé pour surveiller la patiente à son chevet.

Elle dit avoir cherché une préposée aux bénéficiaires pour le faire. Celle qui était sur le plancher avait refusé, puisque débordée avec 50 patients pour elle toute seule.

L’ASI s’est même demandé pourquoi l’infirmière, jumelée avec la candidate à l'exercice de la profession infirmière (CEPI), n’a pas pris la décision d’envoyer Joyce Echaquan en réanimation tout de suite .

Selon elle, n’importe quelle infirmière aurait pu le faire, citant une personne qui était, a-t-elle dit, plus au courant de l'état de Joyce Echaquan qu'elle.

L'ASI a affirmé que l’infirmière, qui est celle qui a été congédiée, s’est investi beaucoup dans cette situation , mais une fois qu’elle était en faute, elle s’est libérée et a abandonné la CEPIcandidate à l'exercice de la profession infirmière .

Le 28 septembre 2020 était, a-t-elle témoigné, comme un lundi, qui est toujours une journée achalandée, mais il n’y avait pas de manque de personnel. Il n’était donc pas débordé. Ce qui contredit totalement les témoignages de plusieurs infirmières et préposées aux bénéficiaires.

Le rôle de la CEPI et la supervision dont elle faisait l'objet ont longtemps été abordés. En effet, la CEPIcandidate à l'exercice de la profession infirmière , quasiment sans expérience, s’est retrouvée seule, responsable de Joyce Echaquan alors que normalement elle ne pouvait pas s’occuper de patients instables.

L’ASI a rejeté la faute sur plusieurs personnes, et dit même avoir appris plusieurs points sur le rôle du CEPI lors de son témoignage à l’enquête publique.

Un infirmier qui passe outre sa supérieure

Plus tôt en matinée, un infirmier est d’ailleurs venu témoigner qu’il avait passé outre cette infirmière assistante du supérieur immédiat pour parler à sa supérieure directement et l’informer de la situation.

Selon un infirmier, le décès de Joyce Echaquan pourrait être attribuable à une forme de rupture de services à cause du manque de personnel, d'une urgence bondée et d'une candidate à l'exercice de la profession infirmière débordée et peu expérimentée.

Face à la situation et à une CEPIcandidate à l'exercice de la profession infirmière débordée à qui on refusait la surveillance de Joyce Echaquan, l'infirmier dit être d'ailleurs intervenu directement auprès de la cheffe infirmière, passant même au-dessus de l’infirmière assistante, sa supérieure immédiate. Car il était mécontent de la situation .

Venu à la barre avec son uniforme de travail vert pour marquer sa fierté pour son emploi, l'infirmier, qui travaille aux urgences de l’hôpital de Joliette depuis une vingtaine d’années, a précisé que lorsqu'il passe outre une supérieure, c'est pour sauver une vie .

La cheffe de service, Josée Roch, lui aurait rétorqué de ne pas s’inquiéter, car elle était au courant de la vidéo prise par Joyce Echaquan en direct peu avant son décès et dans laquelle elle se fait insulter. Mais cette réponse ne lui a pas suffit et a répliqué que la patiente n'était pas, selon lui, à la bonne place .

Sa supérieure, qui vient de commencer à témoigner, lui aurait alors demandé : qu’est-ce que tu veux que je fasse? Elle avait démissionné de son poste peu après le décès de Joyce Echaquan.

Ça ne prend pas une débutante, ça prend une infirmière. Une citation de :L’infirmier à propos de la CEPI qui s’est retrouvée en charge de Joyce Echaquan

Questionné sur le fait qu’il aurait qualifié la patiente de coucou , il a indiqué ne pas se souvenir d’avoir utilisé un tel terme, car ce n’est pas dans sa pratique de le faire. Il a néanmoins dit avoir pu prévenir ses collègues qu’une patiente avec un cas grave ou urgent allait arriver.

L’infirmier a été submergé par l’émotion quand il a parlé de l’infirmière congédiée et qui a tenu des propos insultants dans la vidéo.

Selon lui, son amie s’excuse tout le temps, est démunie et même à ramasser à la petite cuillère . Il a affirmé qu’elle a sauvé des dizaines et des dizaines de vies dans sa carrière.

Néanmoins, en entendant les propos dans la vidéo, l’infirmier s’est dit découragé et en désaccord avec les mots entendus. Pour l’infirmier, ce sont des propos inadmissibles et une personne qui les prononce devrait être retirée de son milieu de travail.

Mais je sais que des mots, ça ne tue pas les gens! , a-t-il défendu.

Mais ça tue la confiance? lui a demandé la procureure Julie Roberge. Réponse affirmative du témoin.

L’infirmier a aussi résumé, comme quasiment tous les autres témoins du personnel soignant, les problèmes de manque d’effectifs, de surcharge et de conditions de travail dans les hôpitaux, en comparant le centre hospitalier à une chaîne de production . Il faut que ça roule!

L’année dernière, on a soigné 66 000 personnes, on n’a pas eu 66 000 problèmes par la suite. Je suis fier de mon travail, je suis fier de mes collègues , a-t-il lancé, expliquant que des collègues sont victimes de stigmatisation sur les réseaux sociaux, y compris par d’autres membres du personnel soignant.

Toutefois, il a assuré qu'un cas similaire à celui de Joyce Echaquan survenu un ou deux mois avant lui aurait été rapporté par une collègue.

Enfin, l’infirmier est revenu sur l’absence de ponts avec l’agente de liaison de l’époque, Barbara Flamand. Selon lui, il était difficile d’établir un lien et elle ne se serait pas présentée à une rencontre où elle était invitée. Il s’est dit d’ailleurs favorable à l’embauche de personnel atikamekw.

Barbara Flamand, qui a témoigné mardi, a soutenu qu'elle avait l’impression d’être inutilisée.

Depuis les évènements, absolument rien n’a été mis en place pour qu’une telle situation ne se reproduise plus, selon l’infirmier.

Avant de quitter la barre, il a transmis à la coroner une liste de 25 recommandations.