Joyce Echaquan : « Ils lui ont donné la mort », dit sa voisine de civière

Annie Desroches a d’abord lu, en pleurs, une lettre de 10 pages qu’elle a écrite à la main au lendemain du décès de Joyce Echaquan.

Découvrant que celle-ci était décédée, elle a pleuré, a eu mal au cœur et a vécu un choc. Elle a appelé son avocat pour lui en parler. Ce dernier lui a conseillé d’écrire aussitôt cette lettre, ce qu’elle a fait pour Joyce, pour la famille .

Selon Annie Desroches, Joyce Echaquan n’était ni agressive ni impolie avec le personnel et son état a subitement changé peu après l’injection de 5 mg d’Haldol, le 28 septembre en milieu de matinée.

Quatre infirmières auraient même ri d’elle et l’infirmière congédiée aurait aussi lancé : Si tu continue d’même là [...], on va te shooter, tu va[s] dormir ben comme du monde . Cette dernière a soutenu que les propos dégradants entendus dans la vidéo filmée en direct par la patiente étaient isolés.

Elle avait besoin de quelqu’un qui lui tienne la main et qui lui dise ça va bien aller. À la place de ça, ils ont ri d’elle. C’est pas humain! Une citation de :Annie Desroches

Annie Desroches a aussi affirmé que la patiente ne voulait plus qu’on la laisse quitter l’hôpital simplement avec de la morphine, cette cochonnerie de médicament de m… , selon les termes de la patiente rapportés par la témoin. Elle voulait qu'on trouve la cause de sa douleur.

Selon Mme Desroches, le personnel soignant aurait emmené Joyce Echaquan en réanimation en marchant doucement, tranquillement comme si de rien n’était .

Elle n’en pouvait plus. Elle disait : "Je vais mourir. Elle le sentait. Ils faisaient rien pareil , a raconté la témoin. À ce moment, le conjoint de Joyce Echaquan a essuyé ses larmes d'un revers de la main en salle d'audience.

Carol Dubé, le conjoint de Joyce Echaquan, lors des audiences publiques sur sa mort. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Selon elle, Joyce Echaquan avait demandé à être attachée, ce qui confirme les propos de nombreux témoins, car elle avait peur de se blesser.

Une patiente coucou

Trois infirmières présentes lors du transfert de Joyce Echaquan vers la réanimation ont aussi témoigné plus tôt mardi matin.

Deux d'entre elles ont confirmé que la patiente atikamekw n’avait plus de points de contention au moins au haut du corps, ce qu'avait aussi affirmé la médecin de famille, la Dre Jasmine Thanh, la semaine dernière. La famille Echaquan a cependant affirmé l’avoir retrouvée attachée.

Il a aussi été question des 11 minutes passées entre la demande de transfert en réanimation et l’arrivée effective de la patiente, mais ce moment reste toujours entouré de zones d’ombres.

Avant que la femme de Manawan arrive en réanimation, un collègue aurait dit à l'infirmière qu’une patiente coucou arrivait. Elle l’a définie comme une personne agitée, en crise, mais confirme que son collègue voulait sûrement sous-entendre qu'il s'agissait d'une patiente avec un problème de santé mentale. C’est la première fois qu’elle entendait ce terme à l'égard d'un patient.

Elle s’attendait donc à voir arriver une patiente agitée, tout comme une autre infirmière qui s’attendait à un patient sous contention à surveiller.

Or, quand Joyce Echaquan est arrivée, elle était inconsciente, cyanosée, une teinte bleutée, pâle. Comme si elle ne respirait plus , a expliqué une infirmière, comme l’ont déjà assuré d’autres témoins la semaine passée.

Selon plusieurs témoins mardi matin, la candidate à l'exercice de la profession infirmière (CEPI) qui a eu en charge Joyce Echaquan en plus d’autres patients instables n’aurait jamais dû se retrouver dans une telle situation.

Elle n’a pas eu le soutien nécessaire. C’est triste. Ça n’aurait pas dû être une CEPI dans une situation aussi lourde. Une citation de :Une infirmière qui témoigne aux audiences

Des propos méprisants aussi envers une famille syrienne

Selon une infirmière venue témoigner mardi matin, l’infirmière congédiée qui a tenu des propos insultants dans la vidéo filmée en direct par Joyce Echaquan a déjà tenu des propos qui l’ont beaucoup perturbée. Elle a même dit qu'elle n'était pas surprise que ce soit elle qui ait tenu ces propos.

Il y a quelques années, un enfant syrien s’est présenté avec ses parents au triage, raconte-t-elle. La famille ne parlant qu’arabe, l’infirmière a raconté avoir eu recours à une interprète pour bien comprendre la situation de l’enfant.

Une trentaine de minutes plus tard, l’infirmière congédiée lui aurait dit : T’as pris bien trop de temps avec eux. Ils ne viennent pas d’ici, ils ne le méritent pas , puis a évoqué avoir été obligée de s’occuper des autres patients.

Pourtant, la semaine dernière, l’infirmière congédiée a affirmé pendant son témoignage n’avoir jamais tenu de tels propos en dehors du moment de la vidéo, alors poussée par la fatigue et la surcharge de travail. Elle avait cependant reconnu avoir été méchante.

L’infirmière-témoin a précisé avoir averti sa cheffe de service. Elle s’est d’ailleurs dite étonnée d’être la seule à avoir mentionné de tels incidents.

Je suis surprise que personne ne parle, ça me déçoit. Une citation de :Une infirmière qui témoigne aux audiences

D'autres infirmières ont fait mention de préjugés entendus sur les Atikamekw à l'hôpital de Joliette lors de leur témoignage mardi matin, mais pas de propos plus durs, selon elles.

Selon plusieurs infirmières, un fossé s’est d'ailleurs creusé entre les Atikamekw et le personnel soignant. L’une d’entre elles a cependant demandé de ne pas généraliser à cause des propos de deux ou trois personnes. Selon elle, les infirmières de Joliette ont maintenant l’étiquette de racistes . Cela nuit, a-t-elle expliqué, à la qualité des soins.