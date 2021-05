Une nouvelle manifestation à Kanesatake pour « briser le silence »

Des militants mohawks ont manifesté samedi à Kanesatake contre les projets de développement immobilier sur leur territoire revendiqué. Ils ont réitéré leur appel au respect du droit territorial par la municipalité d'Oka et l'ont une fois de plus exhortée « au dialogue ».

La manifestation a rassemblé près de 150 personnes, membres de la communauté et alliés, selon les organisateurs. Les participants se sont rassemblés à Kanesatake, lieu de la résistance mohawk, avant de se rendre dans les zones de développement immobilier, aux environs de la rue Champlain. Une centaine de voitures ont ainsi défilé dans les rues en klaxonnant.

Les activistes Ellen Gabriel et Wanda Gabriel se sont adressées aux participants, dénonçant l'oppression vécue par la communauté, le racisme systémique et le manque de considération des différents ordres de gouvernement.

La militante Ellen Gabriel lors d'un rassemblement dans la pinède en 2020 Photo : Radio-Canada / Gabrielle Paul

Ça fait des années que ça dure. La situation n’est toujours pas réglée, alors on continue d’être présents pour dire que la question de la terre n’est pas résolue , a notamment lancé lors d'une brève entrevue la militante mohawk Ellen Gabriel, qui s'est fait connaître durant la crise d'Oka.

Il n’y a aucune consultation, aucun dialogue et aucune réponse à nos courriels , a ajouté la militante, qui se dit outrée qu’une telle situation puisse perdurer au Canada. C’est le silence complet depuis des années , a-t-elle déploré, en rappelant l’impasse dans laquelle sa communauté se trouve quant aux questions territoriales, mais aussi environnementales.

Alors qu'Oka célèbre ses 300 ans d'existence, n'oublions pas que les [Mohawks de] Kanesatake habitent sur ce territoire depuis la nuit des temps. C’est une question d’autonomie. Le gouvernement est-il prêt à respecter nos droits? Une citation de :Ellen Gabriel, porte-parole de la Défense des terres de Kanesatake

Nous ne tolérerons pas que l'on prenne des terres sans nous demander notre avis , a-t-elle déclaré, en mentionnant tout particulièrement l’intention du promoteur immobilier Grégoire Gollin d'imposer son projet résidentiel dans la pinède, qui entraînerait la coupe de nombreux arbres.

Le droit au consentement libre et éclairé

Les militants revendiquent un moratoire sur le développement immobilier dans la zone. Ils exhortent une fois de plus la municipalité d'Oka, le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral à s'asseoir avec les traditionalistes pour obtenir un consentement libre, préalable et éclairé avant de prendre des décisions qui auront des répercussions sur les prochaines générations .

Avec chaque nouveau développement immobilier, la justice devient plus difficile. Tellement de terres ont été prises que nous sommes chassés de nos territoires. Où irons-nous et quel sera notre avenir dans sept générations? Une citation de :Alan Harrington, co-organisateur de la manifestation

Le maire d’Oka, Pascal Quevillon, avait pourtant déclaré en début d'année que le promoteur du projet dans la pinède était arrivé à une entente avec le conseil de bande de Kanesatake en 2003, ce que réfutent catégoriquement les membres de la communauté.

La militante mohawk Ellen Gabriel dans la pinède, épicentre de la crise d'Oka de 1990 Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Kanesatake a été l’épicentre de la crise d’Oka, déclenchée en 1990 par le projet d’agrandissement d’un terrain de golf en terre mohawk revendiquée. Un conflit de 78 jours qui s’est soldé par deux morts et qui a marqué au fer rouge les relations entre les Autochtones et les non-Autochtones du pays.

L'impossible réconciliation

En janvier, le Conseil Mohawk de Kanesatake s'est d'ailleurs tourné vers les tribaux en poursuivant la Ville d’Oka et le gouvernement du Québec, auxquels il reproche l’adoption d’un règlement faisant de la pinède un site patrimonial municipal.

Le maire d’Oka avait alors déploré une incommunicabilité grandissante avec les membres de la communauté mohawk, rendant impossible toute résolution de conflit .

Entré en vigueur le 3 décembre dernier, le règlement stipule notamment que la pinède, un héritage des sulpiciens [...] associé à des événements marquants [de] l'histoire locale , est désormais considérée comme un site patrimonial, ce qui permet à la municipalité d'en assurer la sauvegarde et la mise en valeur dans I'intérêt public .

Il est donc interdit de construire un bâtiment, de modifier l’aménagement d’une portion du terrain ou encore de réaliser un ouvrage de remblai ou de déblai sur la pinède de 1 054 470,35 mètres carrés sans avoir avisé la Ville 45 jours à l'avance, peut-on lire dans le règlement.

Site patrimonial de la pinède d'Oka proposé par la Ville Photo : Source: ville d'Oka