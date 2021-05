De jeunes autochtones perpétuent l'art ancestral du tannage dans les espaces urbains

Autumn Godwin, qui est nehithaw de la nation crie de Montreal Lake en Saskatchewan, considérait qu’il y avait un trop grand décalage entre son mode de vie à Montréal et celui qu'elle mène sur les terres ancestrales du nord de la Saskatchewan. Celle qui vit dans la métropole depuis près de dix ans a notamment précisé que l’accès aux enseignements culturels lui manquait.

Je ne peux pas me permettre de rentrer chez moi tous les ans ou tous les étés. J'avais envie de retrouver le même genre de pratiques, je voulais aussi les rendre accessibles , a expliqué Autumn Godwin.

Depuis un an, les étudiantes Brooke Rice, Dayna Danger, Melanie Lefebvre et Victoria May, membres du collectif, s'entraînent donc à tanner des peaux dans le quartier Pointe-Saint-Charles, au Bâtiment 7, un espace converti en lieu de rassemblement communautaire.

Pour Autumn Godwin, qui s'est d'ailleurs intéressée à la résurgence culturelle lors de maîtrise en Études communautaires, affaires publiques et politiques, cette expérience est devenue une forme de médecine , qui a apporté à ses membres un sentiment de guérison et de parenté .

Ma mère a fréquenté les pensionnats et ma tante aussi, alors c'est un moyen pour moi de me connecter avec ma grand-mère et mes ancêtres qui ont fait cela quotidiennement. Une citation de :Autumn Godwin, créatrice du collectif montréalais Buckskin Babes

Autumn Godwin est nehithaw (Cri des bois) de la Nation crie de Montreal Lake, en Saskatchewan, et vit à Montréal depuis plus d'une décennie. Photo : Radio-Canada / Dave St-Amant/CBC

Des Autochtones de toute la ville se sont arrêtés dans cet espace pour contribuer au projet.

J'ai grandi dans ma communauté, mais en raison de l'héritage de la colonisation, j'ai été privé de beaucoup de transfert de connaissances , a témoigné Craig Commanda, un étudiant de Concordia originaire de Kitigan Zibi Anishinabeg, au nord d'Ottawa.

M. Commanda a participé au projet en tant que bénévole. C'était d'ailleurs la première fois qu'il aidait à tanner une peau d'orignal. Pouvoir prendre part à cette activité était une opportunité, c'était très important pour moi , a-t-il mentionné.

J'ai vraiment l'impression de faire un travail enrichissant. Cela m'aide à m’approprier ce savoir que je n'avais pas. Je peux l'emporter avec moi où que j'aille dans le monde. Une citation de :Craig Commanda, participant au projet

Craig Commanda est un étudiant de Concordia originaire de Kitigan Zibi Anishinabeg, au nord d'Ottawa. Photo : Radio-Canada / Dave St-Amant/CBC

Transmettre aux générations futures

La tante d'Autumn Godwin, gardienne du savoir, qui réside en Saskatchewan, a aidé virtuellement le collectif à chaque étape du processus.

Les membres du collectif ont ainsi pu fabriquer leurs propres grattoirs. Brooke Rice, qui est originaire de Kahnawake, au sud de Montréal, a fabriqué des outils à partir des os et de la peau d’un orignal tué l’automne dernier.

Je rêve depuis très longtemps de confectionner des mocassins du début à la fin; cela comprend la chasse, le traitement de la peau, la fabrication d'outils à partir des animaux, l'utilisation de l'animal dans son intégralité et le fait de l'honorer et de le respecter de cette manière. Une citation de :Brooke Rice, participante au projet

Pour l’étudiante, ce projet est une réappropriation des savoirs ancestraux et des enseignements culturels qui n'ont pas été transmis; une façon de ne pas rompre la tradition.

C'est notre responsabilité. Notre génération doit apprendre et chercher à approfondir. Il faut continuer de creuser, de demander aux anciens et de s'organiser comme on le fait, même s'il faut rassembler des communautés et des nations différentes , a déclaré Mme Rice. Nous apprenons ce savoir afin de pouvoir le transmettre aux générations futures.

Brooke Rice est Kanien'kehá:ka (Mohawk) de Kahnawake, au sud de Montréal. Photo : Radio-Canada / Dave St-Amant/CBC

Certaines des peaux seront offertes aux communautés qui les ont données, une fois que la deuxième étape du processus de tannage sera terminée à l'automne.

J'aimerais que cet événement ait lieu chaque année pour que les gens aient l'occasion d'apprendre comment faire, mais aussi pour créer des liens avec les communautés autochtones , a déclaré M. Godwin.

D'après le texte de Ka’nhehsí:io Deer, CBC News