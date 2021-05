Rapport sur les jeunes inuit : le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal promet d'agir

Le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal et les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw accueillent favorablement le rapport de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec (CDPDJ) sur la situation des jeunes inuit placés à Montréal et assurent que les recommandations seront mises en œuvre dans la prochaine année.

Les enfants inuit qui sont pris en charge par le système de la protection de la jeunesse doivent souvent séjourner à Montréal, en raison du manque de ressources et de services au Nunavik. Le rapport de la CDPDJCommission des droits de la personne et des droits de la jeunesse , rendu public mercredi, a révélé que ces enfants étaient privés d'une éducation adéquate, parfois découragés de parler leur propre langue et se sentaient isolés.

L'administration des Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw, qui gèrent la protection de la jeunesse anglophone et qui sont supervisés par le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, accueille favorablement les recommandations formulées dans le rapport.

Katherine Moxness, la directrice du programme jeunesse du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, affirme que les recommandations seront par ailleurs toutes mises en œuvre dans les six prochains mois.

Recommandations du rapport : Réduire la paperasse pour faciliter l'accès des enfants inuit de Montréal à l'enseignement en anglais;

Offrir davantage de formation au personnel des foyers et des centres de réadaptation;

Embaucher des interprètes pour que les enfants puissent continuer à parler l'inuktitut;

Énoncer clairement les codes de conduite concernant l'utilisation de la langue et veiller à ce que ces codes de conduite soient traduits en inuktitut;

Consulter les jeunes inuit sur leurs besoins culturels;

Mettre en place un système de protection de la jeunesse distinct au Nunavik et s'assurer qu'il dispose d'un financement et d'un soutien adéquats.

La sécurité et la diversité culturelles sont ancrées dans l'histoire des services à la jeunesse et à la famille , dit Mme Moxness.

Il y a de nombreuses recommandations que nous avons déjà commencé à mettre en œuvre , ajoute-t-elle.

Peu d'espoir au sein des intervenants

Nakuset, la directrice générale du Foyer pour femmes autochtones de Montréal, conseille les Centres Batshaw sur la façon de mieux aider les enfants autochtones.

Ce qui me dérange, c'est que nous n'avons plus besoin de rapports, non? , déplore-t-elle en entrevue.

Nous avons la Commission Viens, nous avons la Commission Vérité et Réconciliation, nous avons la Commission Laurent. Tous ces rapports ont été ignorés. Une citation de :Nakuset, directrice générale du Foyer pour femmes autochtones de Montréal

Ce sentiment est partagé par une source de CBC familière avec les opérations des Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw.

Je suis impliqué dans cette agence depuis 10 ans. J'ai vu très peu de changement dans la façon dont les familles autochtones et les enfants autochtones sont traités , a déclaré cette source, qui préfère ne pas être nommée pour ne pas compromettre son emploi.

Ils n'ont fait aucun effort pour embaucher des interprètes en termes de personnel autochtone , ajoute cette même source.

Katherine Moxness assure toutefois que davantage d'interprètes seraient bientôt embauchés.

Elle ajoute que la traduction en inuktitut du livre de règlements et qu'une consultation auprès des jeunes inuit sont en préparation.

Mme Moxness souligne également que les Centres Batshaw ont mis en place une équipe autochtone pour travailler sur un plan culturel.

La source de CBC soutient cependant que ni le directeur ni les travailleurs de l' équipe autochtone ne sont des Autochtones.

Un système brisé

Pour la source de CBC, l'avenir semble sombre.

J'ai très peu confiance dans le fait que ces recommandations seront mises en œuvre ou, si elles sont mises en œuvre, qu'elles le seront à l'échelle de l'agence , a déclaré la source.

Nakuset abonde dans le même sens et affirme que l'héritage des pensionnats perdure.

Même si les lois ont changé, la mentalité n'a pas changé, soutient-elle. Nous avons vu que les travailleurs sociaux, pas tous, mais certains, peuvent être très condescendants envers les peuples autochtones.

Elle note que très peu d'Autochtones travaillent dans le domaine de la protection de la jeunesse.

Le système est brisé , ajoute-t-elle.

Un service de protection de la jeunesse au Nunavik

La Commission des droits de la personne a également recommandé que le Nunavik mette en place son propre service autonome de protection de la jeunesse, afin que les enfants n'aient pas à être transportés vers le sud.

Pour Nakuset, il s'agit de la meilleure solution et le gouvernement provincial devrait fournir plus de ressources au Nunavik.

Les jeunes doivent rester dans les communautés. Ils ne devraient pas avoir à venir à Montréal. Une citation de :Nakuset, directrice générale du Foyer pour femmes autochtones de Montréal

Katherine Moxness soutient que les Centres Batshaw appuient également pleinement cette idée.

La source de CBC familière avec les Centres Batshaw n'était pas si certaine.

Personne ne discute d'argent, personne ne discute de formation. Personne ne discute de la manière dont cela va être mis en œuvre , dit la source.

Ni la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik ni la Société Makivik, l'organisation qui représente les Inuit du Nord québécois, n'ont répondu aux demandes d'entrevue de CBC.

D'après un texte de Steve Rukavina, de CBC News.