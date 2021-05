Des Innus engagés pour protéger leurs sites naturels sacrés

Nikuashkan, Kauteitinat, Mushuau-shipit ou encore Pakameshan… Des sites qui sont présents sur un territoire reliant Uashat et la rivière George. Des sites qui ont une importance historique et culturelle pour les Innus. Il était donc important pour la communauté de les protéger.

C’est la mission que s’est donnée l’organisme à but non lucratif Uapashkuss fondé en 2015 par des guides spirituels, des aînés innus, ou encore des membres de la communauté qui ont de bonnes connaissances de la culture et de la langue.

Nous identifions les sites sacrés naturels avec l’aide des aînés notamment, pour les protéger et les promouvoir , précise Dolorès André, la fondatrice de l'organisme. Une manière de transmettre les savoirs à la génération future.

Le site Muhsuau-nipi a une importance majeure dans l'histoire des Innus et des Naskapis, notamment en lien avec la chasse aux caribous. Photo : Courtoisie / Corporation du Mushuau-nipi

Pour réussir cette mission, Uapashkuss s’est allié notamment à la Société pour la nature et les parcs du Canada – section Québec (SNAP).

Il s'agit d'un organisme pancanadien qui travaille à la protection du territoire en terre publique et à la mise en place d’aires protégées. Il existe depuis 1963, mais sa section québécoise, uniquement depuis 2001.

Notre objectif est de voir la moitié du territoire québécois protégé; actuellement, un peu moins de 17 % l'est , explique Véronique Bussières, responsable de la conservation bioculturelle à la SNAPSociété pour la nature et les parcs du Canada Québec.

Les membres de l'association Uapashkuss qui s'investit dans la protection des sites naturels sacrés innus. Photo : Uapashkuss

La SNAPSociété pour la nature et les parcs du Canada et Uapashkuss ont donc monté le projet Pakatakan qui cible en particulier cinq sites au Québec et trois au Labrador qui doivent, selon eux, être classés comme protégés .

Le projet s’inscrit dans la mouvance de reconnaissance d’aires protégées autochtones, qui s’appuie sur le fait que les Autochtones utilisent le territoire depuis longtemps et que leurs pratiques traditionnelles contribuent à la sauvegarde de la biodiversité , dit Mme Bussières.

Qu’est-ce qu’une aire naturelle protégée? Il s’agit d’une zone spatialement définie et consacrée à la protection de la nature et à des valeurs culturelles associées. Ces aires sont gérées avec des moyens légaux. Il y a différentes catégories reconnues et il y a des niveaux de protection plus ou moins stricts.

La protection de ces aires empêche avant tout les activités industrielles (foresterie, barrages, activités minières, etc.).

Protéger le lien fort entre communautés et territoires ancestraux

L’organisme Uatashkuss souhaite ainsi utiliser la protection de ces sites pour mettre en valeur la culture innue. Il s’agit d’aires importantes qui étaient utilisées par nos ancêtres nomades. Il est important de les préserver, car ils font partie de toute notre histoire et sont étroitement liés à l’identité innue , poursuit Mme André.

Les huit sites ciblés s'étendent de la Côte-Nord jusqu'à la rivière George, sur environ 1500 kilomètres. Photo : Uapashkuss

Le site de Matshi-nipi figure parmi ces sites naturels sacrés, par exemple. Les Innus utilisaient de longues perches pour remonter les rivières en canot à contre-courant. Arrivés au lac Matshi-nipi, ils les laissaient tomber dans l’eau, car ils n’en avaient plus besoin.

Ainsi, des centaines de perches sont encore conservées sous l’eau et elles témoignent d’un patrimoine unique innu, explique-t-on à l’association Uatashkuss.

Des sites secrets

Globalement, ces sites naturels sacrés sont situés au cœur de la forêt boréale, le long de la rivière Moisie et ses affluents et plus au nord, dans la taïga et la toundra. On parle d'un territoire qui s'étend sur environ 1500 kilomètres, ce qui reflète bien le caractère nomade des Innus , détaille Mme Bussières.

Le mot « uapashkuss » signifie ourson blanc. Selon une légende innue, « uapashkuss » représente aussi une chaîne de montagnes aux cimes couvertes de neige. Ces chaînes de montagnes constituent l’habitat du caribou. Photo : Uapashkuss

L’idée est aussi de les protéger de l’invasion touristique qui risquerait de dénaturer les sites et de les abîmer. Pour nous, le tourisme est une menace à la protection, donc il faut trouver une façon d’aménager ces territoires et mettre en place un plan de gestion. C’est pour ça qu’on consulte et travaille avec d’autres instances membres des communautés innues , indique Mme André.

L’idée, ce n’est pas d’en faire des cloches de verre, mais pas non plus de faire venir les touristes. C’est pour ça que la carte n’est pas rendue publique, c’est surtout pour que la communauté puisse en bénéficier , ajoute encore Mme Bussières.

Si, souvent, le bâton de pèlerin pour exiger des aires protégées auprès du ministère de l’Environnement est tenu par les conseils de bande, ici, c’est l’organisme Uatashkuss qui a endossé ce rôle de leader, avec le soutien du conseil toutefois.

Sur les huit sites naturels sacrés recensés, déjà trois sont dans des aires protégées. L’organisme continue à tout mettre en œuvre pour que les autres le soient aussi.