« Comme un couteau retourné dans une plaie », dit le chef Ottawa

« J’ai trouvé qu’elle n'a peut-être pas compris le but de l’exercice », a réagi le chef du Conseil des Atikamekw de Manawan, Paul-Émile Ottawa, après le témoignage de la préposée qui était au chevet de Joyce Echaquan et que l’on entend lors de la vidéo en direct tournée par la femme atikamekw.

Car la préposée, qui a témoigné mercredi aux audiences publiques, a juré avoir été dans la bienveillance alors que la coroner remettait en doute sa parole.

Ce n’est pas crédible, quand on entend la vidéo plus tard, c’est tout sauf de la bienveillance , a lancé la présidente de l’enquête, Géhane Kamel, ordonnant dans la foulée que la vidéo soit jouée dans l’intégralité.

Mais la témoin l'a répété : ses propos n’avaient pour but que de motiver la patiente , alors que celle-ci était à terre, que ses draps étaient souillés et que son soluté n'était plus en place.

Un peu plus tard, elle sera mise sous contention. Joyce Echaquan se serait alors beaucoup débattue, selon la témoin, qui dit avoir essayé de l’aider, mais que l’attitude de sa collègue n’aidait pas à la calmer non plus . Cette dernière n’a pas encore témoigné.

Je n’ai pas pu faire plus dans la situation. Mon intention était bonne. Si j’ai été maladroite, je suis vraiment désolée , a lancé la préposée aux bénéficiaires.

Pour Paul-Émile Ottawa, c'est comme un couteau retourné dans une plaie et je pense que [la famille] s'attendait à certains regrets, certains remords . Il l’a trouvée beaucoup sur la défensive et a rappelé que le but de l’exercice était de trouver des façons de faire, de travailler pour bâtir l’avenir .

C’est pour éviter la répétition de ce genre d’évènements que les audiences se tiennent. Et le fait de vouloir comme minimiser ou banaliser ou nier l’existence d’un problème, je pense qu’on a un problème en partant. Une citation de :Paul-Émile Ottawa, chef du Conseil des Atikamekw de Manawan

Il a dit néanmoins avoir bon espoir que des pistes de solutions seront trouvées.

Depuis lundi, des membres du personnel soignant qui étaient en poste lors de l’hospitalisation de Joyce Echaquan sont venus témoigner, livrant chacun plus de détails sur les circonstances entourant sa mort.

Plus les jours avancent, plus on arrive vers l’entonnoir de la situation, du décès de Joyce , a prévenu mercredi la coroner Géhane Kamel.

Plusieurs témoins sont venus à la barre, certains répétant n’avoir jamais entendu de commentaires ni vu d’actes méprisants envers les Atikamekw.

Mais d’autres ont avoué qu’il y avait un réel problème, que des préjugés étaient véhiculés et que certains patients qui avaient l’habitude de venir régulièrement à l’urgence, Autochtones ou non, étaient traités différemment.