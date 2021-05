Le financement fédéral des soins de santé aux Autochtones à la hausse

Le bureau du directeur parlementaire du budget (DPB) indique que le financement fédéral des soins de santé pour les Premières Nations et les Inuit a augmenté plus rapidement au cours des dernières années que les dépenses provinciales pour les services à la population en général.

D'habitude, la croissance des dépenses de santé des provinces et des territoires augmente en période de bonne conjoncture économique, car les trésoreries génèrent plus de revenus et donnent aux gouvernements plus de latitude pour dépenser, comme le note le DPB.

Mais le rapport du directeur du budget, Yves Giroux, indique que les taux de croissance des dépenses observés depuis le premier exercice fiscal complet avec les libéraux au pouvoir semblent davantage motivés par des décisions politiques que par la croissance économique.

Après ajustement pour tenir compte de l'inflation, le bureau de M. Giroux estime que les dépenses fédérales en soins de santé pour les Premières Nations et les Inuit ont augmenté annuellement de près de 9 % en moyenne, entre 2011 et 2019.

Au cours de la même période, les dépenses provinciales et territoriales de santé pour la population générale ont augmenté en moyenne de 2,1%, indique le rapport.

Le rapport de M. Giroux ne fournit pas d'écarts des dépenses en santé entre le groupe comprenant les Premières Nations et les Inuit et celui de la population non autochtone ni entre les différentes régions, en raison de la manière complexe dont le financement est calculé.

Le rapport de M. Giroux note que, dans cinq ans, la croissance des dépenses amènera les dépenses globales pour la santé des Autochtones aux niveaux observés au cours du dernier exercice financier, lorsque le gouvernement a injecté des fonds supplémentaires en réponse à la pandémie de COVID-19.