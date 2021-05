Encore 53 avis à long terme sur l'eau potable dans les Premières Nations

Trois avis à long terme ont été levés en mars, mais un seul depuis la dernière mise à jour du ministère, le 31 mars. Il s’agit de celui touchant le réseau d'eau de l'administration et du centre communautaire de la communauté mohawk de Wahta, près du lac Huron en Ontario.

Cet avis était actif depuis 2013. Un nouveau puits et une unité de traitement ont été installés, tandis que Services aux Autochtones et la communauté de Wahta travaillent à la recherche d’une solution communautaire pour un accès durable à l'eau potable , selon un communiqué publié par le ministère.

Les avis concernant l’eau potable reçoivent la mention à long terme lorsqu’ils restent en vigueur pour une durée supérieure à douze mois. Un problème perdurant depuis plus d’un an relié à l’aqueduc de la Première Nation de Mitaanjigaming, en Ontario, s’est donc ajouté à la liste des avis à long terme.

Trois autres avis, à court terme pour leur part, ont été levés depuis le mois de mars.

Le gouvernement fédéral affirme avoir levé 106 avis à long terme concernant l’eau potable ou usée touchant des Premières Nations depuis novembre 2015. En date du 17 mai 2021, il en resterait encore 53, en vigueur dans 34 communautés différentes, à lever.

Une promesse repoussée

Le problème de l’eau potable dans les communautés autochtones avait été mis de l’avant par le gouvernement Trudeau en 2015, à la suite d’une promesse faite pendant la campagne électorale la même année de régler tous les avis à long terme avant le mois de mars 2021.

En novembre 2015, Ottawa dénombrait 105 avis à long terme sur l’eau potable et 59 autres se sont rajoutés depuis, dont 13 en 2020, l’année comptant le plus grand nombre de nouvelles mentions, à égalité avec 2017. Nous savons que les progrès ne sont jamais assez rapides, et un avis à long terme est un avis de trop , a convenu par communiqué le ministre de Services aux Autochtones Canada, Marc Miller.

Le ministre de Services aux Autochtones Canada, Marc Miller. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Il affirme maintenant ne plus avoir de date limite pour réaliser cette promesse pourtant quinquennale à l’origine. Notre promesse d'améliorer l'accès à de l'eau potable propre dans les réserves ne comporte pas de date d'échéance et ne se limite pas à nos efforts visant à lever tous les avis à long terme relatifs à l'eau potable , soutient-il maintenant par communiqué.

Les deux communautés ontariennes de Neskantaga et de Shoal Lake no 40 se partagent la palme des Premières Nations avec les plus anciens avis à long terme encore en vigueur, avec des avis respectivement émis en 1995 et en 1997.

Un investissement massif

Outre les quelque 1,82 milliard de dollars dépensés à ce jour en soutien à près de 700 projets répartis dans 581 communautés, le gouvernement a annoncé en décembre dernier un coup de pouce supplémentaire de 1,5 milliard de dollars pour accélérer le travail effectué pour mettre fin à tous les avis à long terme sur la qualité de l'eau potable dans les communautés des Premières Nations.