Joyce Echaquan : au tour du personnel soignant de témoigner

Pendant quatre jours cette semaine, pas moins de 12 infirmières et trois préposées aux bénéficiaires, entre autres, vont venir témoigner dans l’enquête publique présidée par la coroner Géhane Kamel.

La famille de Joyce Echaquan, décédée dans des circonstances troublantes et sous une pluie d’injures le 28 septembre 2020, attend ce moment, selon son avocat.

On va enfin commencer à avoir des réponses du personnel hospitalier, la famille a hâte de savoir ce qui est arrivé à Joyce, si son décès était évitable et comment faire pour que des situations comme celle-ci ne se reproduisent plus , a indiqué Me Patrick Martin-Ménard.

Dans les documents déposés lors de cette enquête publique du coroner se trouve une lettre envoyée le 29 octobre 2020 par la Fédération interprofessionnelle de la santé- Syndicat interprofessionnel de Lanaudière à Daniel Castonguay qui était alors PDG du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière.

L’agente de la FIQ-SIL se disait alors fortement préoccupée par le fait que deux gestionnaires, toutes deux infirmières inscrites au tableau de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, avaient pris connaissance de la vidéo en direct sur Facebook de Joyce Echaquan.

Selon l’agente, ces deux gestionnaires ne sont malheureusement pas intervenus immédiatement pour que la patiente soit transférée en réanimation malgré sa détresse évidente .

45 minutes avant le transfert en réanimation, un membre du personnel de l’urgence avait déjà demandé que Joyce Echaquan soit transférée rapidement en réanimation car la patiente était instable . Une autre membre du personnel soignant avait aussi fait la même demande à plusieurs reprises, selon ce qui est écrit dans le document.

Le syndicat est à même de constater que la patiente aurait pu être transférée bien avant en réanimation , peut-on lire dans la lettre. Le cours des choses aurait peut-être pu être différent pour madame Echaquan .

Le syndicat dénonce aussi le manque de personnel, la surcharge de travail des salariés de l’urgence et l’absence d’investissement de la Direction des soins infirmiers dans l’organisation du travail qui ont, selon le syndicat, mené à des évènements tragiques .

Il y a plusieurs aspects des soins médicaux et des soins infirmiers qu’on va questionner et soulever , a déclaré l’avocat de la famille Patrick Martin-Ménard.

La semaine dernière, pendant deux jours, la famille et des proches de Joyce Echaquan ont livré des témoignages remplis d’émotion, ont demandé des réponses et lancé des appels à un changement de mentalité.

Les témoins ont tous relaté que Joyce Echaquan avait peur d’aller à l’hôpital de Joliette, où elle se rendait régulièrement à cause de problèmes de santé.

Selon son conjoint, Carol Dubé, elle souhaitait qu’on trouve le mal qui la rongeait au ventre depuis quelque temps et trouvait pénible qu’on la renvoie chez elle juste avec des médicaments antidouleurs.

Les témoins ont aussi dit qu’elle était encore attachée après son décès et que son corps était couvert d’ecchymoses et inanimé.

Ils ont aussi indiqué avoir eu beaucoup de difficultés à obtenir de l'information sur l'état de santé de la femme après avoir pris connaissance de la vidéo où elle subissait des insultes dégradantes de la part d'employées et disait avoir été surmédicamentée.

Outre la peur, les proches de la femme ont relaté que Joyce Echaquan avait déjà entendu des propos méprisants et vécu des événements difficiles, notamment des avortements.

Les audiences publiques se tiennent jusqu’au 2 juin.