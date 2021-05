Joyce Echaquan : des larmes et beaucoup d'empathie à l'enquête publique

Les audiences publiques relatives au décès de Joyce Echaquan entament leur deuxième journée avec, encore, le témoignage de proches. Jeudi, son conjoint, sa fille et sa mère ont indiqué que la femme atikamekw avait peur de se rendre à l'hôpital de Joliette où elle est décédée le 28 septembre dernier dans des c i rconstances troubles et sous une pluie d'injures.