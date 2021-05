Cannabis : les aspirations autochtones en conflit avec les lois

Sur la 28e Avenue de la ville de Vernon, en Colombie-Britannique, un commerce tente de résister aux fermetures imposées régulièrement par les autorités : Tupa’s joint, un magasin de vente de cannabis, tenu par Cory Brewer.

Cory Brewer est un membre de la communauté d’Okanagan qui regroupe la Nation Syilx. Il explique détenir trois magasins qui vendent du cannabis. Deux ont pignon sur rue dans sa communauté, l’autre en dehors. Et c’est ce dernier qui pose problème.

Cory Brewer invoque la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones pour dire qu'il a le droit d'ouvrir un commerce de vente de cannabis sans l'autorisation de la province. Photo : Facebook/Tupa's joint

Cory Brewer estime qu’il n’a pas besoin d’une licence pour ouvrir son commerce, une condition pourtant imposée par les autorités britanno-colombiennes.

Contacté par Espaces autochtones, le ministère de la Sécurité publique de la Colombie-Britannique confirme que Tupa’s joint n'a pas d'autorisation provinciale pour vendre du cannabis à des fins non médicales en Colombie-Britannique , mais ne souhaite pas commenter davantage un cas particulier.

À la fin du mois de mars, l'Unité de sécurité communautaire de la province (CSU) rattachée au ministère de la Sécurité publique a demandé à M. Brewer de fermer son commerce installé hors communauté, a déclaré Travis Paterson, chargé de communication pour la Sécurité publique. Les autorités lui avaient déjà infligé une amende de 100 000 $.

M. Brewer estime qu’il peut se passer de permis en vertu de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) adoptée en octobre 2019 par le gouvernement de la Colombie-Britannique.

Cory Brewer estime que le cannabis et le chanvre fait partie de la médecine sacrée des Autochtones. Photo : Getty Images / Moussa81

Cette dernière stipule que les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle et ils ont le droit de conserver leurs pratiques médicales .

Interrogé par Espaces autochtones, Cory Brewer indique justement que son magasin de Vernon reconnaît la signification cérémonielle et médicinale du cannabis et du chanvre, ce qui explique la fierté de pouvoir fournir des médicaments indigènes qui sont une source de guérison physique, émotionnelle, mentale et spirituelle pour tous.

Selon lui, la DNUDPADéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones consacre aussi le droit des peuples autochtones à poursuivre librement leur développement économique.

Pas un droit individuel

Yvan Guy Larocque, un avocat de Vancouver spécialisé en droit autochtone interrogé par CBC, affirme que les droits autochtones à l'autodétermination comme stipulés dans la DNUDPADéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones sont des droits collectifs, et non des droits individuels comme le suggère M. Brewer.

Il y a [des] droits prévus dans la déclaration qui, mal interprétés, peuvent donner aux individus qui sont autochtones un faux sentiment de sécurité en leur faisant croire qu'ils ont plus de droits que les autres citoyens canadiens en matière de développement économique et d'entreprises , poursuit l’avocat.

Yvan Guy Larocque affirme que les droits autochtones à l'autodétermination comme stipulés dans l'UNDRIP sont des droits collectifs, et non des droits individuels Photo : Miller Titerle + Company

M. Brewer assure qu’il s’est démené pour établir des relations saines avec la Ville de Vernon et ses citoyens.

Contactée par Espaces autochtones, la ville de Vernon n’a pas répondu à nos sollicitations.

Malgré des relations qui peuvent sembler tendues avec le CSU, M. Brewer assure que les deux parties partagent de nombreuses préoccupations concernant l’accès au cannabis.

Bien que le CSU ait fermé nos portes pour le moment, nous continuons à chercher des moyens d'aller de l'avant de manière proactive , indique-t-il.

