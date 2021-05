Décès de Serge Bouchard : « il nous a accompagnés dans notre guérison »

Ayant toujours été très proches des Innus, c'est à Ekuanitshit que Serge Bouchard effectue ses premiers terrains de recherches dans les années 1970.

Jean-Charles Piétacho, le chef d'Ekuanitshit, se souvient avec émotions de celui qui était surnommé kauishtut (le barbu) dans sa communauté.

L’annonce de son décès survient, par ailleurs, lors d’une journée particulière pour lui. Le 11 mai concorde également avec la date de décès de son père qui était un grand ami de Serge Bouchard.

On perd un grand ami, un grand allié et un grand homme. Il a donné sa vie à sa passion et il a toujours respecté la vision des Innus.

Une citation de :Jean-Charles Piétacho, chef d'Ekuanitshit