L’artiste wendat Michel Savard inaugure le centre d’art daphne, à Montréal

Après des mois d’incertitude et trois reports d’exposition, le tout premier centre artistique autogéré par des Autochtones au Québec a enfin pu accueillir un public fébrile de découvrir Parure, la première exposition solo de Michel Savard, artiste multidisciplinaire originaire de Wendake.

J'ai voulu exprimer ce que sont les Wendats. On nous connaît sous le nom français de Hurons, mot que j’ai sorti de mon vocabulaire. Une citation de :Teharihulen Michel Savard, artiste

Admis au compte-gouttes avec une jauge maximale de cinq personnes à la fois, les visiteurs ont pu admirer une série de bijoux en argent, une somptueuse coiffe teinte à la betterave, ou encore des portraits mixant avec audace textures et époques.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Pièce maîtresse de l'exposition, cette coiffe a été conçue à partir de plumes de dindons et de perdrix Tétras. Photo : Radio-Canada / Maud Cucchi

Les différentes provenances des plumes utilisées pour la coiffe sont le fruit de trocs entre amis, raconte l’artiste membre du clan de la Tortue et fier représentant de ses origines.

Outre sa versatilité artistique, c’est aussi la démarche de mêler passé et modernité de façon ludique qui séduit : les peintures intègrent des composantes électroniques de toutes sortes à des représentations plus traditionnelles comme dans cet autoportrait inspiré d’une peinture du chef Wendat Zacharie Vincent, dont l’artiste partage le nom.

Cet autoportrait s'inspire d'une oeuvre représentant le chef wendat Zacharie Vincent (1815-1886), également connu sous le nom de «Telari-o-lin», qui est aussi celui de Michel Savard. Photo : Radio-Canada / Maud Cucchi

Apposé comme un seau, un circuit électronique renvoie à la rondeur du traditionnel hausse-col dont est paré le personnage.

Les rubans sur les vêtements, les bijoux, tout ça, c’est de la communication. Une façon de dire : regardez qui je suis, voyez d’où je viens. Une citation de :Michel Savard, artiste

L'assemblage des divers matériaux, du coquillage au circuit électronique, rappelle une fluidité spatiale. Les mondes naturels, minéral et plastique s'y retrouvent, en passant par le Monde souterrain et le Monde du ciel, qui infusent le passé et le futur dans le présent , indique la note d'intention.

Il y a un temps, on a bien échangé des épines de porc-épic pour des perles, alors maintenant on est rendus aux cartes mères , fait remarquer la commissaire de l’exposition Hannah Claus.

Peu importe les époques, en somme, l’objectif reste le même : Il faut que ce soit beau, que ça brille , précise Michel Savard. Un circuit électronique rutilant de soudures aurait eu un succès fou auprès de ses ancêtres, imagine-t-il.

Outre les idéaux de beauté qui accompagnent la notion de parure, il y a aussi la démonstration d’une maîtrise technique. Une grande partie de l’exposition est consacrée à la réalisation de bijoux en argent – boucles d’oreilles, broches, hausse-cols – Michel Savard ayant été formé en orfèvrerie, explique Hannah Claus.

La commissaire de l'exposition Hannah Claus (à gauche) et la directrice générale du lieu Lori Beavis (à droite) accueillent les visiteurs au 5842, rue Saint-Hubert. Photo : Radio-Canada / Maud Cucchi

Une bouffée d’air frais

Pour les jeunes connaisseurs ou profanes curieux, c'est une bouffée d'air frais après les multiples reports et annulations d'événements culturels depuis un an.

Et pour l’artiste, une vitrine de choix pour présenter son art, en personne, dans la métropole. Afin de privilégier les échanges avec le public, il était nécessaire d’attendre que le lieu puisse accueillir ses visiteurs sur place, défendent les organisatrices.

Une exposition solo lui offre une vraie chance de présenter son travail et c’est la mission du centre daphne , se félicite sa directrice générale Lori Beavis.

Nous cherchons à offrir une visibilité aux artistes qui habituellement n’en ont pas, Autochtones, artistes issus des minorités visibles et de la communauté Queer. Une citation de :Lori Beavis, directrice générale de daphne

Les artistes sélectionnés restent à l’affiche au moins huit semaines, contrairement aux autres galeries où les expositions solo durent généralement trois semaines, fait-elle valoir.

À la fin de l’entrevue, la file d’attente avait doublé sur le trottoir du 5842, rue Saint-Hubert. L'exposition restera ouverte au public en après-midi jusqu'au 26 juin.