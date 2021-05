L'ensemble du milieu médical pas encore prêt à adopter le Principe de Joyce

Le 1er mai, le Collège des médecins du Québec joignait sa voix à celles du Conseil des Atikamekw de Manawan et du Conseil de la Nation Atikamekw pour que le Principe de Joyce soit reconnu.

Nous estimons que l’adoption du Principe de Joyce et l’application de ses recommandations devraient être la pierre angulaire d’un virage essentiel pour notre société, où l’équité et la cohérence se retrouvent au centre des actions des gouvernements, établissements, soignants et de tous les acteurs impliqués en santé et services sociaux , peut-on lire dans la lettre ouverte publiée dans La Presse.

Les signataires appellent à dénoncer le racisme systémique et à mettre en œuvre des actions concrètes pour le combattre.

Contactée par Radio-Canada, la FMSQFédération des médecins spécialistes du Québec souligne dans un courriel qu’il faut combattre le racisme, qu’on le considère comme systémique ou non .

Elle invite également les communautés à communiquer avec les professionnels de la santé pour partager leurs expériences dans le but d’améliorer la qualité des soins de santé. Par ailleurs, la fédération indique qu’elle portera une grande attention aux recommandations de la coroner sur la mort de Joyce Echaquan.