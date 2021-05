Le rapport final de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (CSDEPJ), dévoilé lundi, souligne que les enfants autochtones doivent faire l’objet d’une « attention particulière » et recommande notamment la nomination d’un commissaire adjoint consacré au bien-être et aux droits des enfants autochtones, et que les peuples autochtones soient soutenus dans leurs efforts vers leur autodétermination en matière de protection de la jeunesse.