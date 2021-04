« Je suis venu me faire vacciner, car je suis vulnérable »

Ce mercredi matin, ils sont une vingtaine à faire la file pour se faire vacciner. Certains comme Joanna, une sexagénaire originaire du Nunavik, patientent sur une chaise. À chaque fois que quelqu’un rentre dans l’église Evangel Pentecostal, située juste à côté du square Cabot, elle lève son petit corps frêle et avance d’une place. Elle est venue avec son compagnon, Brian. Tous les deux vont recevoir leur deuxième dose.

Joanna avoue, dans un anglais trébuchant, qu’elle a peur de la COVID-19 et qu’elle a confiance dans l’efficacité du vaccin. Brian aussi est venu ici pour rester en santé .

David Chapman pense que les doses disponibles ne vont pas suffire à répondre à la demande. Photo : Ivanoh Demers

Si le premier événement de la sorte organisé par Résilience Montréal en janvier avait attiré les gens, David Chapman, le coordonnateur, indique qu’il s’attend à une affluence plus élevée encore.

Pour la première dose, il fallait convaincre les gens , explique celui qui n’a pas hésité à prendre une photo de lui en train de recevoir son vaccin, comme preuve de son innocuité.

Aujourd’hui, le problème, c’est d’avoir assez de vaccins pour répondre à la demande. Les gens sont de plus en plus convaincus que le vaccin est une bonne chose pour eux. Il y a de plus en plus de preuves de son efficacité , dit-il.

Dès 9 h, mercredi, les gens commençaient à faire la file pour recevoir leur vaccin. Photo : Ivanoh Demers

Pour cette journée, Résilience Montréal a obtenu 72 doses du vaccin de Pfizer BioNTech.

Près de la porte de l’église, Stéphanie Dupont, organisatrice communautaire au CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, s’approche de Joanna pour remplir un formulaire. Elle saisit la carte d’assurance maladie de la sexagénaire et lance : Happy birthday Joanna! . Derrière son masque, on devine le sourire de l’Inuk. Je parle un peu avec eux, ça fait plus facilement passer le temps , justifie Mme Dupont.

Le système pour se faire vacciner est bien rodé. Photo : Ivanoh Demers

La file derrière elle ne rétrécit pas. Jessie, un Autochtone originaire de Mistissini mange machinalement son bagel fourré au fromage à tartiner en attendant son tour.

Ce sera ma première dose. Je suis vulnérable, alors je suis venu me faire vacciner. J’ai déjà fait deux crises cardiaques, un de mes reins est en train de lâcher… , raconte-t-il entre deux bouchées.

Un travail de gestion bien rodé

À l’intérieur, le parcours est bien rodé. Les patients du jour se voient offrir un nouveau masque, puis s’installent pour répondre à une série de questions. On vérifie notamment s’ils ont déjà été vaccinés.

Ce monsieur a eu une première dose de Moderna… dit l’un des bénévoles à l’infirmière Mélanie Meilleur. Malheureusement pour lui, il devra aller là où il a reçu sa première injection pour recevoir le même vaccin.

Quelques minutes plus tard, un autre homme s’énerve sur sa chaise. Il a reçu une première dose en mars.

C’est trop tôt pour recevoir votre deuxième dose, ce serait dangereux pour vous. Vous avez un rendez-vous pour juillet , lui répond un bénévole. Mais l’homme s’obstine, obligeant Stéphanie Dupont à intervenir et faire un peu de pédagogie.

Joanna et son ami Brian sont venus se faire inoculer leur deuxième dose. Photo : Ivanoh Demers

Un peu plus loin, quatre infirmières s’affairent en blouse et gants. Joanna s’approche et répond encore à quelques questions. Elle n’a pas eu d’effets secondaires très forts, mais l’infirmière lui explique en anglais que souvent, ceux de la deuxième dose sont plus virulents.

Joanna relève la manche de son T-shirt, prête à recevoir l’injection. Juste à côté d’elle, Brian vient de recevoir le sien. Je suis très content , dit-il en se levant, jetant un coup d’œil à Joanna qui range scrupuleusement sa carte de la RAMQ dans un joli porte-cigarette une fois la piqûre terminée.

Joanna s'est dite très soulagée d'avoir pu obtenir sa deuxième dose. Photo : Ivanoh Demers

Les deux attendront quelques minutes un peu plus loin, le temps de s’assurer que tout va bien, avant de repartir.