Des dentistes réclament de meilleures conditions de travail dans les communautés

Soixante-dix dentistes qui travaillent dans des communautés cries et inuit du Grand Nord et de la Basse-Côte-Nord ont décidé de ne pas pratiquer en clinique mercredi, mais plutôt de suivre une formation en ligne. Ils veulent ainsi alerter le gouvernement pour qu'il leur améliore leurs conditions de travail.

Le président de l’Association des chirurgiens dentistes du Québec (ACDQ) Carl Tremblay estime que la mobilisation des dentistes, sans précédent, démontre l’exaspération croissante des membres qui sont sans entente depuis six ans avec le gouvernement du Québec concernant le régime public de soins dentaires .

Il faut que les choses évoluent vite , tonne également Lucie Papineau, chef du département dentaire au Conseil cri de la Santé et des Services sociaux de la Baie James ( CCSSBJConseil cri de la Santé et des Services sociaux de la Baie James ) et dentiste dans les communautés autochtones depuis 30 ans. Si ceux qui vont travailler dans le Nord ne sont pas davantage payés que les dentistes en ville, ça devient très difficile de les garder dans les communautés.

Le modèle de rémunération est à revoir, selon elle. La majorité des dentistes sont des dirigeants d’entreprises, alors que ceux qui vont travailler dans le Grand Nord sont un peu des employés du gouvernement, rémunérés par la Régie de l’assurance maladie du Québec. Ceux qui viennent remplacer un dentiste permanent ici ont un nombre d’heures maximum à faire, ils ne peuvent travailler qu’entre 9 h et 17 h, cela laisse peu de place à du temps supplémentaire , explique Lucie Papineau.

D’après l’entente particulière qui concerne les dentistes du Nord  (Nouvelle fenêtre) , les honoraires annuels tournent autour de 150 000 $ pour un dentiste permanent de moins d’un an d’expérience et dépassent 180 000 $ après six ans d’expérience. Des chiffres supérieurs au revenu médian provincial. Le gouvernement du Canada indique qu'au Québec il s'élève à 121 000 $, mais que leur revenu peut grimper à 243 000 $  (Nouvelle fenêtre) .

Le choc culturel

Lucie Papineau soutient que, sans un coup de pouce du gouvernement, c’est mission impossible pour attirer les jeunes dentistes et les inciter à rester. Ce qu’il faut comprendre, c’est que la pratique de notre métier est bien différente au nord. On doit s’isoler de notre famille, des amis, et s’immerger dans un milieu culturel complètement nouveau.

Elle estime que le type de soins apportés n'est pas le même non plus.

Ici, on est en mode urgence tout le temps. On n’a pas la capacité de passer à un autre niveau de soins, c’est-à-dire de voir un patient deux fois par année, par exemple. Le patient, on le voit une fois. Il vient quand il a des abcès, des infections dentaires. Une citation de :Lucie Papineau, chef du département dentaire au Conseil cri de la Santé et des Services sociaux de la Baie James

En 2012, le Centre de collaboration nationale pour la santé autochtone affirmait que la mauvaise santé dentaire était la principale source de disparités chez les enfants autochtones par rapport aux autres, particulièrement en cas d’association entre une mauvaise santé orale et des maladies infectieuses, de l’obésité ou encore du diabète.

Chaque année, Lucie Papineau dit que le CCSSBJ envoie 300 enfants se faire opérer sous anesthésie générale pour soigner leurs dents : Des fois, ils viennent consulter et ont déjà dix caries  (Nouvelle fenêtre) , affirme-t-elle.

Pour que la confiance règne

Deux postes de dentistes permanents seront vacants prochainement au sein du CCSSBJ, et Lucie Papineau ne pense pas pouvoir les pourvoir d’ici l’été. Il y aura des ruptures de service. C’est une crise importante. La communauté à Chisasibi va être touchée , explique-t-elle.

Elle espère qu’avec une meilleure entente avec Québec, couplée à d’autres initiatives, les dentistes reviendront dans les communautés. Trop souvent, selon elle, ils ne viennent remplacer que quelques semaines, avant de rejoindre un autre établissement. Or, le lien avec les communautés se tisse dans le temps pour que la confiance règne entre eux et les institutions de santé : Il faut que des étudiants en dentisterie viennent découvrir le milieu, et qu’il y ait davantage de programmes de résidence ici pour les chirurgiens-dentistes. Moi, je suis tombée en amour avec la communauté de Waswanipi au début de ma carrière. J'y ai passé 18 années. Et je n'ai pas cessé de travailler avec les communautés depuis.

Au moment de publier ces lignes, le gouvernement du Québec ne nous était pas revenu sur de possibles avancées vers une nouvelle entente avec les dentistes qui travaillent dans les communautés autochtones et nordiques.