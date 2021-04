Enfants autochtones décédés ou disparus : le PL 79 ne va pas assez loin selon QS

Le droit à la vérité des familles nécessite que le projet de loi permette d’identifier si leurs enfants ont été placés, adoptés ou s’ils sont décédés. Mais il faut aussi que cette recherche de vérité nous amène à identifier les causes. Avec un tel projet de loi, elles ne trouveront pas de réponse , indique Manon Massé lors d’une entrevue.

La cheffe de Québec solidaire et porte-parole du deuxième groupe d’opposition en matière d’affaires autochtones, demande à ce qu’une enquête publique soit menée. Elle concède que dans le projet de loi, un pouvoir d’enquête soit dévolu aux ministères des Affaires autochtones, mais la reddition de compte est insatisfaisante pour réponse à la transparence nécessaire , poursuit-elle.

Elle fait notamment référence à l’article 21 du projet de loi qui précise que le ministre responsable des affaires autochtones rend compte de l’application de la présente loi dans un rapport annuel publié sur son site Internet .

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones, porte le projet de loi 79. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

L’article 13 du projet de loi stipule quant à lui que le ministre peut, d’office ou sur demande [ d’une personne ], après avoir considéré les démarches effectuées par la personne, faire enquête auprès d’un établissement, d’un organisme ou d’une congrégation religieuse .

Mais rien ne l’oblige à rendre ça public, à faire des choses, à établir des liens , déplore Mme Massé pour qui une enquête publique serait un pas vers la réconciliation des Québécois avec les Autochtones de la province.

Le député libéral, Gregory Kelley, qui est aussi porte-parole de l’opposition officielle en matière d’affaires autochtones, abonde dans ce sens et a le même avis que Mme Massé.

Tous les deux appellent la société québécoise à faire face à son histoire.

Il faut que la société québécoise connaisse la vérité et reconnaisse qu’il y a eu des abus. C’est de cette façon qu’on sera capable d’enclencher le processus de réconciliation. Le Québec a une occasion en or de pouvoir engager ce processus , a encore martelé Mme Massé.

Il faut avoir le courage politique de regarder le passé dans les yeux. Une citation de :Manon Massé, cheffe de Québec solidaire

Pour Mme Massé, il est fort probable que si de tels drames se sont déroulés dans la province, c’est parce qu’il y a du racisme systémique. Le gouvernement caquiste a toujours maintenu qu’il n’y a pas de racisme systémique au Québec.

Malgré tout, la députée solidaire a indiqué que son parti n’allait pas bloquer le projet de loi 79, on va travailler aux côtés des familles pour l’améliorer au max pour atteindre les objectifs identifiés par les familles elles-mêmes .

De même que M. Kelley. Ce n'est pas mon intention de bloquer ce projet de loi. Ce projet ne nous empêche pas de lancer une enquête pour avoir un portrait plus global sur ce qui s'est passé pour ces enfants dans les institutions du Québec , dit-il.

Contacté par Radio-Canada, le Parti québécois n’avait pas retourné nos appels au moment de publier ces lignes.

Il y a quelques semaines, l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, ainsi que la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador estimaient que l’objectif du projet de loi 79 est trop restrictif et ne permet pas l’exercice du droit fondamental à la vérité, favorisant une véritable guérison.