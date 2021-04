Victime d’un malaise, Florent Vollant est hospitalisé

Plus d’une centaine de commentaires de prompt rétablissement ont afflué depuis, d’amis, de connaissances et d’admirateurs, certains ayant réagi d’aussi loin que la France et la Suisse.

L’information partagée sur les réseaux sociaux mentionne qu’ il a immédiatement été pris en charge par les meilleurs professionnels de la santé , et qu’aucun détail ne serait communiqué concernant son état de santé.

Les derniers mois ont été fort occupés pour l’artiste de Mani-utenam, originaire du Labrador.

Récemment, il participait à un hommage rendu aux victimes de la COVID-19. En décembre 2020, il offrait son rituel de Noël, un concert dans le cadre du festival Kwe!

En novembre, il faisait partie du spectacle-bénéfice Waskapitan en l’honneur de Joyce Echaquan. L’automne dernier, il était d’ailleurs de toutes les tribunes et manifestations pour dénoncer le sort réservé à cette jeune femme atikamekw, décédée dans des circonstances troubles à l’hôpital de Joliette.

Le 23 avril, Florent Vollant, Scott Pien-Picard et le studio Makusham devaient offrir un spectacle virtuel dans le cadre d’une campagne de financement afin de soutenir le comptoir alimentaire Nishk, à Uashat mak Mani-utenam.